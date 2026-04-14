Teruel conmemora los 40 años del Mudéjar como Patrimonio de la Humanidad con un programa de 16 meses

Teruel acogerá durante los próximos 16 meses iniciativas científicas, culturales y participativas para poner en valor este legado único y proyectarlo hacia el futuro. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado un amplio programa de actividades para celebrar el 40 aniversario de la declaración del mudéjar turolense como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La iniciativa, que se desarrollará durante los próximos dieciséis meses, reunirá propuestas científicas, culturales y participativas con el objetivo de poner en valor este legado histórico y proyectarlo hacia el futuro.

El acto de presentación ha contado con la participación de la alcaldesa Emma Buj, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel Joaquín Juste, el representante de Fundación Ibercaja, José Luis Torán, el concejal de Cultura Carlos Méndez y la directora del Instituto de Estudios Turolenses, Inma Plaza. Todas las entidades implicadas han destacado el carácter transversal de un programa que busca implicar tanto a la comunidad científica como a la ciudadanía.

El plan se articula en torno a cuatro grandes ejes: investigación y divulgación, participación ciudadana, creación de legado y celebración institucional. Según ha explicado Inma Plaza, la finalidad es "conmemorar el pasado siendo conscientes del patrimonio recibido, pero también invertir en conocimiento, dinamizar la sociedad y sembrar futuro".

En el ámbito científico, el programa incluye convocatorias de proyectos de I+D+i centrados en el mudéjar, así como la organización de congresos y jornadas especializadas. Entre las citas más relevantes figura un congreso internacional sobre techumbres medievales pintadas y nuevas jornadas dedicadas a la conservación y restauración del patrimonio.

Además, se impulsarán iniciativas innovadoras como la digitalización de monumentos mediante gemelos digitales de alta precisión, una herramienta que permitirá estudiar, conservar y difundir este legado con nuevas tecnologías.

CULTURA Y PARTICIPACIÓN PARA ACERCAR EL MUDÉJAR A LA CIUDADANÍA

La participación ciudadana será otro de los pilares fundamentales. El programa contempla actividades que integran el mudéjar en la vida cotidiana, como ciclos de música y arte medieval, concursos de fotografía, rutas gastronómicas temáticas o visitas culturales por la provincia.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, destacó propuestas como las visitas nocturnas 'Entre dos luces', el documental sobre la techumbre de la catedral o el estudio y catálogo de la aljama judía, subrayando el esfuerzo de coordinación institucional para ofrecer una programación diversa y accesible.

También se organizarán ciclos de conferencias, encuentros culturales e itinerarios que permitirán explorar la huella de las tres culturas --cristiana, judía y musulmana-- en el territorio, reforzando el carácter histórico y simbólico del mudéjar como punto de encuentro.

CREAR UN LEGADO DURADERO MÁS ALLÁ DE LA CONMEMORACIÓN

Uno de los objetivos clave del programa es generar un legado que perdure más allá del aniversario. Para ello, se desarrollarán publicaciones científicas y divulgativas, materiales educativos dirigidos a jóvenes, exposiciones permanentes y proyectos audiovisuales.

Entre las iniciativas más destacadas figuran la producción de documentales en alta definición, la musealización de elementos patrimoniales y la actualización de estudios sobre el mudéjar. Estas acciones buscan consolidar el conocimiento existente y abrir nuevas líneas de investigación.

En este sentido, Emma Buj ha subrayado que se trata de "un programa abierto" que seguirá incorporando nuevas actividades, y ha destacado que la conmemoración es "una oportunidad para seguir promocionando Teruel como destino de turismo cultural". La alcaldesa ha insistido en que el objetivo no es solo recordar el pasado, sino "invertir en conocimiento y construir un legado para el futuro".

COMPROMISO INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha definido este aniversario como un motivo de "orgullo" pero también de "responsabilidad", ya que obliga a seguir conservando y promoviendo este patrimonio único.

Por su parte, José Luis Torán ha recordado la implicación histórica de la Fundación Ibercaja en la conservación del mudéjar, especialmente en la restauración de torres y espacios emblemáticos, y ha anunciado que la entidad participará activamente en las actividades coincidiendo con su 150 aniversario.

El programa arrancará este viernes, 17 de abril, con una actividad en el Museo de Teruel centrada en el diálogo entre las tres culturas a través de sus textos sagrados --Torá, Biblia y Corán--, en una sesión que combinará ponencias y debate abierto al público.

La conmemoración culminará en noviembre con un acto institucional de carácter autonómico que reunirá a representantes de distintas administraciones y territorios vinculados al arte mudéjar.

Con este ambicioso programa, Teruel refuerza su papel como referente nacional e internacional en la conservación y difusión del arte mudéjar, apostando por un modelo que combina memoria, conocimiento, participación y proyección de futuro.