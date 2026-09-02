Teruel Existe alerta de que el gasto ordinario ya supone casi el 60% del FITE

Teruel Existe alerta de que los proyectos tractores han reducido a la mitad su peso en este fondo extraordinario y critican el plazo de solo diez días que se ha dado a los ayuntamientos para concurrir a las ayudas - TERUEL EXISTE

TERUEL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha alertado la progresiva pérdida del carácter transformador del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y ha reclamado al Gobierno de Aragón que vuelva a utilizar este instrumento para impulsar proyectos capaces de generar actividad económica, empleo y oportunidades en el conjunto de la provincia.

El portavoz de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha señalado que los datos de ejecución muestran un cambio especialmente acusado en 2024. Según ha explicado, el gasto clasificable como ordinario pasó de 23,35 millones de euros en 2023, el 38,9 por ciento del fondo, a 34,71 millones en 2024, el 57,85 por ciento del total, un incremento de 11,36 millones, el 48,6 por ciento.

En paralelo, los proyectos tractores redujeron prácticamente a la mitad su peso en el FITE, al pasar de 24,35 millones en 2023, el 40,58 por ciento, a 12,125 millones en 2024, el 20,21 por ciento.

Guitarte ha defendido que el fondo nació como un instrumento extraordinario de compensación territorial para hacer frente a los desequilibrios estructurales de Teruel y ha cuestionado que se utilice para financiar actuaciones que, a su juicio, deberían contar con fondos ordinarios.

INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS TRACTORES

Entre los ejemplos citados por la formación figuran los 4,8 millones destinados a infraestructuras sanitarias, los 3 millones para el pabellón deportivo de Alcañiz, los 2,7 millones para la residencia Luis Buñuel y los 2,6 millones para la piscina cubierta de Teruel.

"Nadie discute que estas actuaciones puedan ser necesarias. Lo que cuestionamos es que se financien con el instrumento extraordinario que debía impulsar el desarrollo económico de la provincia", ha señalado Guitarte.

El portavoz también ha advertido de la ausencia de proyectos tractores impulsados por el Gobierno de Aragón en siete de las diez comarcas turolenses: Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos, Jiloca, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Sierra de Albarracín.

A su juicio, el FITE debería generar oportunidades en toda la provincia y no concentrarse en infraestructuras de los dos grandes municipios. Como alternativa, ha planteado impulsar iniciativas estratégicas como la recuperación del patrimonio industrial de las Cuencas Mineras.

Teruel Existe ha trasladado a las Cortes de Aragón una iniciativa para reclamar que el FITE priorice proyectos estratégicos y transformadores, reduzca su utilización para gastos ordinarios, mejore la transparencia sobre el destino de los fondos y sus resultados y garantice una distribución que beneficie al conjunto de la provincia.

CRÍTICAS AL PLAZO PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, el portavoz de Teruel Existe y alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha criticado las dificultades de los pequeños municipios para concurrir a las ayudas destinadas a infraestructuras municipales.

Moreno ha cuestionado que la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 24 de agosto haya establecido un plazo de apenas diez días hábiles para presentar la documentación. Ha advertido además de que el periodo coincide con agosto, las vacaciones del personal municipal y las fiestas patronales.

"Estamos hablando de municipios pequeños, con recursos humanos limitados. Preparar una solicitud exige memorias valoradas, proyectos técnicos, informes y documentación administrativa que no pueden improvisarse en cuestión de días", ha apuntado.

El alcalde ha reclamado mayor planificación y un calendario estable para que los ayuntamientos conozcan con antelación las convocatorias y puedan preparar sus proyectos.

A su juicio, los plazos reducidos generan desigualdades entre municipios, ya que los ayuntamientos con mayores recursos técnicos tienen más capacidad para reaccionar. Por ello, ha defendido que se facilite a los pequeños consistorios tiempo suficiente para concurrir "en igualdad de condiciones" a los fondos FITE.