Teruel Existe inicia la campaña electoral con el objetivo de recuperar "una voz propia" para la provincia en Madrid

Candidatos de Teruel Existe en el inicio de la campaña electoral. - TERUEL EXISTE

TERUEL 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral para las elecciones general del próximo 29 de noviembre esta medianoche con la tradicional pegada de carteles, bajo el lema 'Teruel Existe. Faltaría más', con el objetivo de recuperar "una voz propia" para la provincia en Madrid.

En Teruel, el acto de inicio de campaña se ha celebrado en la plaza de San Juan y ha contado con la participación del candidato al Congreso, Tomás Guitarte, y la número dos de la candidatura, Beatriz Redón, además de los candidatos al Senado, Beatriz Martín y Raúl Blasco.

Los candidatos han estado arropados por un numeroso grupo de simpatizantes, que han ondeado banderas de Teruel Existe y han participado en la pegada de carteles, mostrando su apoyo al inicio de la campaña.

Tomás Guitarte ha destacado la "ilusión" con la que la formación afronta esta nueva campaña y ha asegurado que Teruel Existe mantiene intactas las ganas de seguir defendiendo a la provincia. "Hemos escuchado a la gente harta en las calles, harta de la política de siempre. Los turolenses se han dado cuenta de que su voz ya no importa en Madrid", ha apuntado.

Ha criticado la actuación de los representantes turolenses de los partidos mayoritarios y ha reprobado la falta de avances en servicios e infraestructuras.

"Estos años sin Teruel Existe en las Cortes Generales han supuesto un nuevo retraso, un vuelta atrás en proyectos de Teruel, que nos costó mucho que salieran adelante y que luego nadie ha defendido", ha afirmado Guitarte, quien ha reivindicado la necesidad de contar con una representación propia.

"Nosotros no venimos a por el voto y nos volvemos a Madrid. Si queremos que se oiga la voz de Teruel, la única opción es que votes a Teruel Existe", ha manifestado Tomás Guitarte.

"NUESTRO MENSAJE A CADA RINCÓN DE LA PROVINCIA"

Por su parte, el candidato de Teruel Existe al Senado, Raúl Blasco, ha subrayado que la formación afronta estos quince días de campaña "con mucha ilusión, energía y ganas de llevar nuestro mensaje a cada rincón de la provincia".

Blasco ha asegurado que Teruel Existe quiere seguir defendiendo "nuestra tierra, nuestros pueblos, nuestros servicios públicos y las oportunidades que nuestra gente merece".

Asimismo, ha incidido en que estas elecciones representan una oportunidad para recuperar una voz propia en las instituciones estatales. "Esta campaña es también la oportunidad de devolver a Teruel una voz propia en Madrid, una voz que defienda nuestra provincia y nuestro futuro", ha manifestado.

Teruel Existe afronta los 15 días de campaña con "ilusión, compromiso y el objetivo de volver a situar las necesidades de la provincia en el centro del debate político", recorriendo el territorio para trasladar sus propuestas y reivindicando una voz propia que defienda los intereses de todos los turolenses en el Congreso y el Senado.