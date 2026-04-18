Teruel Existe se manifiesta en Reus contra la MAT Escatrón-Aubals-La Secuita y advierte de su impacto en el medio rural

Concentración de protesta celebrada este sábado en Reus contra la MAT Escatrón-Aubals-La Secuita. En ella ha participado el Movimiento Ciudadano Teruel Existe. - MOVIMIENTO CIUDADANO TERUEL EXISTE

ZARAGOZA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha participado este sábado en la manifestación convocada en Reus contra el proyecto de línea de Muy Alta Tensión (MAT) Escatrón-Aubals-La Secuita, una infraestructura de grandes dimensiones que consideran "una nueva agresión al territorio rural".

La movilización ha reunido a numerosos colectivos y ciudadanía para reclamar una transición energética que respete el territorio y cuente con la participación de las comunidades afectadas. En ella han participado, entre otros representantes aragoneses, el portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe, Jesús Villamón, y la concejal de Teruel Existe en Valdeltormo, Inma Antón.

En su intervención, Villamón ha destacado la importancia de la movilización social y ha señalado que "es una satisfacción ver la capacidad de la ciudadanía para defender algo tan justo como una transición que sea realmente justa".

Villamón ha criticado que el modelo actual "no es ni transición energética, ni verde, ni justa", y ha advertido de que desde el territorio se está constatando que los grandes proyectos energéticos se están imponiendo sin una planificación adecuada.

Además, ha recordado que desde Teruel Existe llevan años alegando y denunciando la implantación de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos en la provincia, alertando de que "no se estaban haciendo las cosas bien".

El portavoz ha señalado la responsabilidad de las administraciones públicas de "no mirar hacia otro lado" y ha trasladado el apoyo de Teruel Existe a los territorios afectados por la MAT, reafirmando su compromiso con la defensa del medio rural.

"Desde Teruel queremos ayudaros y defender el 'no a la MAT'. Lo que ocurre aquí también lo hemos vivido nosotros, y por eso es fundamental unir fuerzas para frenar este modelo que perjudica a nuestros pueblos", ha concluido.

ADVIERTEN DEL IMPACTO NEGATIVO DEL PROYECTO

Teruel Existe ha organizado esta convocatoria junto a diversas entidades sociales y territoriales como Gent del Matarraña, Plataforma a Favor de los Paisajes del Priorat, La Vall Sostenible, GEPEC, Unió de Pagesos de Catalunya y No a la MAT Aragón-Cataluña, entre otras, para elevar una voz común contra lo que consideran un modelo de implantación energética "impuesto y sin consenso territorial".

El proyecto, de doble circuito y aproximadamente 180 kilómetros de longitud, está destinado a transportar energía generada en Aragón hacia Cataluña, atravesando comarcas como la Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe y el Matarraña.

Desde Teruel Existe han advertido de que este tipo de infraestructuras generan un grave impacto ambiental sobre el paisaje, la biodiversidad, el turismo rural y las actividades agrarias, además de afectar a la salud y a la calidad de vida de la población. Asimismo, alertan de que este modelo energético contribuye a acelerar la despoblación en las zonas rurales.

Esta movilización tenía como objetivo visibilizar también su preocupación por el efecto arrastre que este tipo de proyectos puede tener, abriendo la puerta a la proliferación de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos asociados a grandes infraestructuras de evacuación.

Teruel Existe reitera su compromiso con un modelo energético justo, planificado con criterios de equilibrio territorial y respeto al medio rural.