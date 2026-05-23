Teruel Existe preguntará al consejero de Sanidad si hay planes para reforzar la atención sanitaria por el eclipse

Archivo - Pilar Buj, diputada de Aragón-Teruel Existe. - ARAGÓN-TERUEL EXISTE - Archivo

ZARAGOZA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, preguntará al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, por las medidas que se hayan previsto para reforzar la atención sanitaria ante la llegada de miles de visitantes a la provincia de Teruel, y también al resto de Aragón, en torno al 12 de agosto.

Desde la formación que lidera Tomás Guitarte recuerdan que durante los meses de verano, la población de las zonas rurales de Teruel se multiplica habitualmente, lo que tensiona la atención sanitaria de dichas zonas, ya de por sí castigada.

Además, es la época en la que el personal sanitario se coge las vacaciones, lo que añade un elemento más de dificultad. Si a eso se le suma que, según dijo recientemente el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, para ver el eclipse en Aragón se baraja una horquilla de 200.000 personas como previsión más conservadora hasta 4 millones la más optimista, en Aragón-Teruel Existe creen que "hay motivos para preocuparse".

Al coincidir este año los problemas de cada verano con un evento tan masivo, se hace aún más necesario conocer qué ha dispuesto el Gobierno de Aragón para garantizar la atención sanitaria a toda la población.

Aragón, y en particular las provincias de Teruel y Zaragoza, serán lugares idóneos para la observación de este fenómeno natural. En el caso de Teruel, con espacios habilitados y especializados en el espacio como Galáctica y con una gran parte del territorio teniendo grandes condiciones de observación.

Esto conlleva, según las previsiones del propio gobierno de Aragón, una gran afluencia de público tanto nacional como internacional que supone un reto para las autoridades en materia de seguridad ciudadana, pero también de salud pública.