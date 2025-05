Teruel Existe regresa al asfalto para reclamar nuevamente la construcción de los tramos pendientes de la A-68

PINA DE EBRO (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

Teruel Existe ha vuelto a salir este domingo a la calle para exigir la construcción de los tramos pendientes de la A-68 en el Bajo Aragón Histórico con una marcha senderista en la que se ha puesto de manifiesto el desinterés de la política por una infraestructura muy demandada y esperada durante décadas por los ciudanos.

En esta ocasión, la movilización ha contado con una marcha reivindicativa entre Quinto y Pina de Ebro y una escenificación de una entrega de premios a los colectivos más afectados por los retrasos en la ejecución de las obras de esta infraestructura.

El premio a la paciencia de bronce ha recaído en los operarios que deberían de empezar a construir los tramos ya proyectados y a los trabajadores del territorio que llevan más de dos décadas esperando a que se construya esta infraestructura.

Y el premio paciencia de plata ha sido para los sanitarios. Por un lado, porque muchos de ellos tienen que desplazarse diariamente entre los municipios del territorio para acudir a los hospitales y centros de salud. Y, por otro lado, porque tienen que atender los accidentes que, lamentablemente, son frecuentes en la actual N-232.

Por último, el premio paciencia de oro ha sido para los empresarios y autónomos que tienen negocios en la zona y comprueban que no compiten en igualdad de condiciones con otros territorios con mejores comunicaciones.

Todos los premiados se han subido a un podio y se les ha hecho entrega de una banda y un trofeo con forma de cono de obra y dos huevos, como muestra de la falta de voluntad de construir esta infraestructura.

"Es la manera más clara de mostrar el pasotismo y el poco interés que tienen en hacer esta autovía", ha señalado el portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe en el Bajo Aragón, Diego Moreno. Moreno ha sido el encargado de dirigir la entrega de premios, que ha contado con una buena dosis de sentido del humor y proclamas de '¡A-68 YA!'.

"Nosotros ya dijimos que no vamos a parar hasta que el Gobierno se dé cuenta de que es necesario hacer esta autovía. Llevamos más de veinte años luchando por su construcción, estamos viendo la alta siniestralidad que tiene y hay tramos que ya están proyectados, por eso exigimos que se lleven adelante", ha indicado. Igualmente, ha precisado que diariamente son muchos los profesionales que tienen que hacer el recorrido entre Zaragoza y Alcañiz, u otros municipios del territorio, y es necesario prestar una mejor conexión.

"Esta es una arteria fundamental para maestros, sanitarios y trabajadores que vienen todos los días, entonces tiene que estar en buenas condiciones. También es muy importante para el desarrollo de las empresas o Motorland, que vemos cómo puede perder el Gran Premio de Moto GP al tener peores conexiones que otros circuitos", ha apuntado.

En la misma línea, el portavoz del Movimiento ciudadano en Alcañiz, Jorge Santafé, ha lamentado la "falta de voluntad política" en llevar a cabo esta infraestructura, teniendo en cuenta que los proyectos ya están redactados y solo haría falta ponerse manos a la obra.

"Está muy bien venir al territorio en campaña electoral y hacer las promesas de que se va a construir la autovía, pero hay que trabajar, bajar al barro y hacer las cosas que se han prometido y que son necesarias para quienes vivimos aquí", ha agregado.

Santafé ha considerado que "no puede ser que la N-232 sea uno de los puntos negros de Aragón en siniestralidad desde hace muchísimos años y no se tomen medidas". Por este motivo, ha anunciado que desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe van a seguir realizando estas movilizaciones "hasta que las obras empiecen y se produzcan las licitaciones". "No vamos a parar", ha aseverado.

MARCHA REIVINDICATIVA

La jornada de protesta de Teruel Existe también ha contado con una marcha reivindicativa entre Quinto y Pina de Ebro, en la que se ha visibilizado esa falta de interés político en construir los tramos pendientes de la autovía.

"Otra vez nos vemos obligados a salir a la calle para reclamar el compromiso que adquirió el Gobierno de España con la provincia de Teruel, con Aragón y con el Valle del Ebro para construir la A-68, y que se firmó en el acuerdo de investidura con Teruel Existe en enero de 2020", ha recordado el portavoz del Movimiento ciudadano en el Matarraña, Ismael Brenchat.

Brenchat ha precisado que hay tres tramos entre Fuentes de Ebro y Quinto; el Regallo a Alcañiz; y el de Alcañiz a Ventas de Valdealgorfa, que ya tienen los proyectos redactados y solo falta sacarlos a licitación.

"Están listos para empezar a trabajar, por ese motivo exigimos al Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, que lo solicite y que empiecen los trabajos, porque los beneficios para este territorio serían inmensos", ha añadido.

La marcha ha finalizado con un almuerzo popular para todos los participantes en la protesta y la lectura del manifiesto, que ha contado con el respaldo de 16 entidades, asociaciones y empresas del territorio.