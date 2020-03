Teruel Existe solicita unas comunicaciones digitales "de calidad" para luchar contra la despoblación

TERUEL, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, se ha reunido esta semana con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, para trasladarle la necesidad de unas comunicaciones digitales "de calidad" en la provincia, que son "fundamentales" para el desarrollo de los territorios y luchar contra la despoblación.

Según han informado en un comunicado, Guitarte ha asegurado también que este tipo de vías son "las menos costosas en inversiones y las más rápidas de implantar", pudiendo ser el avance de infraestructuras efectivo "más importante a corto plazo que puede realizar el Gobierno para combatir la despoblación".

Asimismo, ha destacado que "sin ellas se limita la implantación de empresas y autónomos, la llegada de nuevos pobladores que puedan realizar teletrabajo, y la evolución con innovación de sectores como el primario haciéndolos más competitivos, y por supuesto la calidad de vida de sus habitantes".

Desde la agrupación de electores han señalado que el Secretario de Estado se mostró "muy receptivo y sensible" a todos los planteamientos y sostuvo que están trabajando de forma transversal con la Secretaria de Estado del Reto demográfico.

En el encuentro se trataron varios temas del acuerdo de investidura como la importancia de que el servicio mínimo universal sea de 30 Mb simétricos. También se ha asegurado que dotar de fibra óptica a los principales polígonos de la provincia de Teruel en los próximos dos años será posible.

PROYECTOS Y CAMBIOS

Teruel Existe ha defendido en el encuentro la importancia de las telecomunicaciones a alta velocidad para futuros proyectos de educación a distancia de calidad, y para varias propuestas de innovación y experiencias piloto en zonas rurales por su carácter demostrativo, transversal y capacidad de creación de empleo y desarrollo.

Desde la Secretaría de Estado se ha informado a la agrupación de electores que cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado se pondrán en marcha planes de extensión de banda ancha para el año 2020 con idéntica dotación presupuestaria que en ejercicios anteriores, y han aseverado que en dos años se verán cambios sustanciales en las telecomunicaciones de la provincia de Teruel que reducirán su brecha digital.

No obstante, han precisado que no podrá llegar la fibra óptica a todos los lugares y se tendrán que utilizar otras tecnologías que puedan dotarles de telecomunicaciones de calidad. Por su parte, Teruel Existe ha planteado la importancia que puede tener la tecnología 5G para reducir la brecha digital sobre todo en las zonas rurales donde no pueda llegar la fibra óptica.

Por último, la agrupación de electores ha solicitado la redefinición de zonas blancas y zonas grises, porque defiende que con tecnologías como el 'wimax' se está dotando de internet con baja calidad a muchos pueblos, y esto puede limitar la entrada en algunos planes de implantación al aparecer dotados de servicio, a lo que se mostraron receptivos y comprensibles desde la Secretaría de Estado.