Teruel se incorpora al Sistema VioGén para reforzar la protección de víctimas de violencia de género

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez, firman el protocolo de adhesión al Sistema VioGén. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, han firmado esta mañana el protocolo de colaboración y coordinación policial que va a permitir la incorporación de la Policía Local de Teruel al Sistema VioGén, la herramienta estatal destinada al seguimiento integral y la protección de las víctimas de violencia de género.

El acuerdo supone un avance en la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local ya que ahora agentes específicamente formados podrán acceder a la información del sistema VioGén, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta, optimizar el seguimiento de los casos y reforzar la protección de las víctimas.

El Sistema VioGén, dependiente del Ministerio del Interior, integra información sobre los casos de violencia de género y facilita la coordinación entre las distintas administraciones y cuerpos policiales implicados en la protección de las víctimas. Su objetivo es evaluar el riesgo, establecer medidas de protección adecuadas y realizar un seguimiento permanente de cada situación.

LA MAYORÍA DE CASOS, "RIESGO BAJO"

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que la firma culmina años de estrecha colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional. Buj ha subrayado que la incorporación al sistema va a permitir compartir información y reforzar la coordinación en el seguimiento de las mujeres con riesgo bajo, que constituyen la mayoría de los casos existentes en la ciudad.

"Hoy damos un paso decisivo en una colaboración que lleva años produciéndose entre la Policía Local y la Policía Nacional", ha señalado. La alcaldesa ha explicado que la Policía Local, por su cercanía y presencia diaria en los barrios, colegios y actividades de la ciudad, puede desempeñar un papel fundamental como puerta de acceso para aquellas mujeres que necesiten ayuda o asesoramiento.

Buj ha insistido en la necesidad de mantener una actitud de "tolerancia cero" frente a la violencia de género y ha animado a denunciar cualquier situación de maltrato. Ha recordado que más del 70% de las mujeres asesinadas por violencia de género en España no habían presentado denuncia previa, una realidad que ha calificado de "aterradora".

En este sentido, ha defendido la importancia de acercar los recursos de protección a las víctimas y facilitar el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La alcaldesa ha agradecido la colaboración de la Subdelegación del Gobierno, de la Policía Nacional y de los agentes de la Policía Local, que van a recibir formación específica para asumir estas nuevas funciones. También ha destacado que el Ayuntamiento va a convocar próximamente entre cuatro y cinco nuevas plazas de Policía Local al tiempo que ha animado a los jóvenes turolenses a presentarse a estas oposiciones.

"DESDE HOY LAS MUJERES ESTÁN MÁS PROTEGIDAS"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez, ha afirmado que "hoy las mujeres de la ciudad de Teruel están más protegidas" gracias a una medida que refuerza la coordinación institucional, una de las prioridades del Gobierno de España en la lucha contra la violencia de género.

Gómez ha explicado que la principal novedad del convenio radica en el acceso de la Policía Local a la información contenida en VioGén, lo que permitirá una actuación más rápida, eficaz y coordinada.

"La Policía Nacional y la Policía Local van a funcionar como un único cuerpo en la protección de las víctimas", ha asegurado, siempre bajo la coordinación de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

El subdelegado ha querido trasladar un doble mensaje. Por un lado, asegurar a las víctimas que "no están solas" y que cuentan con una protección cada vez más sólida. Por otro, advertir a los agresores de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan cada vez con mayor coordinación y eficacia frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

208 CASOS ACTIVOS EN LA PROVINCIA

Actualmente, el sistema VioGén registra 208 casos activos en la provincia de Teruel, de los que 88 corresponden a la capital. Gómez ha destacado que los datos del último año reflejan un ligero descenso respecto al ejercicio anterior, aunque ha lamentado que desde 2003 más de 1.300 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España. También ha insistido en la importancia de denunciar para que las fuerzas policiales puedan activar los mecanismos de protección y asistencia.

Durante la Junta Local de Seguridad también se ha formalizado la adhesión de la Policía Local de Teruel al Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.

Esta incorporación refuerza la labor que ya desarrolla la Policía Local en los centros educativos a través de programas de mediación y de la figura de los agentes tutores.

80 CASOS DE MEDIACIÓN

Según ha subrayado la alcaldesa, el servicio municipal de mediación ha permitido resolver cerca de 80 casos desde su puesta en marcha, con un único asunto que llegó a la vía judicial.

La experiencia acumulada ha facilitado la extensión de estas actuaciones a los centros educativos, donde la mediación contribuye a resolver conflictos entre jóvenes y, en algunos casos, permite detectar situaciones de vulnerabilidad o problemas en el ámbito familiar.

Emma Buj ha concluido su intervención destacando que, desde este momento, Teruel fortalece tanto la protección de las víctimas de violencia de género como las acciones preventivas orientadas a mejorar la convivencia y la seguridad entre los más jóvenes.