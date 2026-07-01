Teruel proyecta un nuevo sistema mecánico entre San Julián y el Ensanche para mejorar la movilidad entre barrios

La alcaldesa aprovecha el Debate sobre el Estado de la Ciudad para presentar uno de los principales proyectos de futuro de la ciudad: una conexión mecánica de 55 metros entre ambos barrios. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha anunciado la puesta en marcha de uno de los principales proyectos de movilidad previstos para los próximos años: la construcción de un nuevo elemento mecánico que conectará los barrios de San Julián y el Ensanche mediante un recorrido de 55 metros capaz de salvar un desnivel de 33 metros.

El anuncio ha centrado el Debate sobre el Estado de la Ciudad, celebrado este miércoles, en sesión extraordinaria del Pleno municipal, en el que la regidora ha defendido que "Teruel va bien" y ha avanzado nuevas actuaciones en materia de accesibilidad, servicios públicos, deporte y desarrollo urbano.

La futura infraestructura, similar a un funicular, pretende facilitar los desplazamientos diarios entre ambos barrios y mejorar la conexión con equipamientos muy frecuentados como el Conservatorio Profesional de Música y el Centro Cultural de San Julián. Según ha explicado Buj, el proyecto se encuentra todavía en fase de anteproyecto y existen diferentes alternativas técnicas que serán analizadas junto a los vecinos y las administraciones competentes antes de adoptar una decisión definitiva.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento seguirá el mismo modelo participativo utilizado para ejecutar el ascensor del barrio del Carmen, con el objetivo de consensuar la solución que mejor responda a las necesidades de la ciudad. Asimismo, ha recordado que la actuación deberá contar con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio y del Ministerio de Transportes por su proximidad a los viaductos.

NUEVOS PROYECTOS PARA LA RECTA FINAL DEL MANDATO

Durante su intervención, Emma Buj ha avanzado otras actuaciones que marcarán los próximos meses de legislatura, entre ellas la redacción del proyecto del futuro auditorio, la mejora de la carretera de Villaspesa y del Camino Capuchinos, la urbanización del entorno del Centro Cultural de San Julián y de la calle Fuentebuena, el nuevo contrato del transporte urbano, una zona deportiva en San Nicolás de Bari y la continuidad de la restauración del patrimonio histórico de la ciudad.

A ello se sumarán las inversiones vinculadas al programa europeo EDIL, que movilizará 11,5 millones de euros para desarrollar proyectos como una plataforma Smart City, nuevos carriles bici, la mejora de las laderas entre San Julián y el Ensanche, una nueva sede de Servicios Sociales, la recuperación de la muralla medieval, la rehabilitación del Acueducto de Los Arcos o la renovación de la plaza de la Marquesa.

La regidora ha realizado un balance de la evolución de la ciudad y ha asegurado que Teruel atraviesa un momento de crecimiento. Entre los indicadores destacados citado el aumento de la población hasta superar los 37.250 habitantes, la creación de alrededor de un millar de empleos industriales, el desarrollo del Aeropuerto de Teruel, la llegada de nuevas empresas a Platea y La Paz, el incremento del turismo y el fortalecimiento del campus universitario con la implantación este curso de Medicina y la futura llegada de Ingeniería Aeroespacial en 2027.

No obstante, ha vuelto a reclamar mejoras pendientes en infraestructuras estatales como el ferrocarril, la autovía A-40 y las ayudas al funcionamiento.

MÁS INVERSIONES EN DEPORTE, SERVICIOS SOCIALES Y ACCESIBILIDAD

Buj ha repasado también las actuaciones desarrolladas durante el último año en materia de cultura, deporte y bienestar social. Entre ellas destacó la apertura del Centro Cultural de San León, la renovación del Palacio de Exposiciones y Congresos, las inversiones superiores a dos millones de euros en instalaciones deportivas y la entrada en funcionamiento este viernes de la nueva piscina climatizada de Los Planos.

En el ámbito social ha anunciado una nueva línea de ayudas, dotada con 30.000 euros, destinada a familias con hijos con discapacidad, que se pondrá en marcha el próximo mes de septiembre y que se sumará al cheque bebé, las ayudas para escuelas infantiles, las subvenciones al alquiler para familias monoparentales y el resto de programas municipales de apoyo a las familias.

Para concluir, Buj ha destacado la ampliación de la ayuda a domicilio, la extensión de los servicios del Centro de Día Santa Emerenciana al barrio de San León y las medidas para mejorar la accesibilidad urbana mediante ascensores acuáticos, juegos inclusivos, pictogramas o sistemas adaptados para personas con discapacidad visual.