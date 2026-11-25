El Ayuntamiento se ha sumado este 25 de noviembre al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la lectura de un manifiesto. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel se ha sumado este 25 de noviembre, a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un acto de rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres y de reafirmación del compromiso colectivo para erradicar esta lacra social.

La concejal de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha sido la encargada de dar lectura a un manifiesto institucional en el que el Consistorio expresa su firme condena de todas las formas de violencia contra las mujeres y renueva su compromiso con la prevención, la atención y la protección de las víctimas.

El texto ha recordado especialmente a María Paloma Bardají y Silvia Alonso, las dos mujeres asesinadas este año en Aragón, y ha trasladado el afecto y la solidaridad de la ciudad a sus familias y seres queridos, así como a todas las mujeres que sufren esta violencia.

El manifiesto también ha puesto de relieve la dimensión de esta realidad a través de los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Según estas cifras, durante el segundo trimestre de 2026 se registraron en Aragón 1.254 denuncias por violencia de género, un 4,5% más que en el mismo periodo del año anterior. En esos tres meses, los órganos judiciales especializados atendieron a 1.146 mujeres víctimas de esta violencia.

Carmen Romero ha señalado que este 25 de noviembre vuelve a ser una jornada para mostrar la solidaridad con las víctimas y reclamar una respuesta firme de toda la sociedad. La concejal ha lamentado que, hasta noviembre de 2026, se hayan registrado 46 mujeres asesinadas y tres menores víctimas mortales de la violencia ejercida en el ámbito de las relaciones de pareja.

"Creemos que hay que seguir trabajando para que nos volvamos a reunir un 25 de noviembre y podamos decir que no ha habido ningún asesinato ni ninguna violencia contra las mujeres en nuestra sociedad", ha manifestado Romero, quien ha calificado esta realidad como "una gran lacra que tiene nuestra sociedad" y ha insistido en que todas las administraciones deben trabajar de forma conjunta para conseguir su eliminación.

PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y COORDINACIÓN

El manifiesto ha destacado el papel fundamental de las entidades locales en la prevención y en el acceso a los recursos de atención y protección. Esta responsabilidad adquiere especial importancia en los municipios más pequeños, donde los desplazamientos y las dificultades para pedir ayuda con discreción pueden convertirse en barreras para las víctimas.

Por ello, el Ayuntamiento ha defendido la necesidad de garantizar una atención confidencial y especializada, así como de facilitar que todas las mujeres conozcan los recursos disponibles y sepan dónde acudir ante una situación de violencia.

La educación en igualdad desde edades tempranas y la sensibilización de toda la sociedad constituyen otros dos pilares fundamentales para prevenir estas conductas. El texto ha incidido especialmente en la necesidad de detectar y rechazar los comportamientos de control, también aquellos que se producen a través de los teléfonos móviles y las redes sociales.

Asimismo, el manifiesto ha reclamado una financiación suficiente y estable para que los recursos de atención y protección tengan en cuenta la población, la dispersión territorial y los medios disponibles en cada municipio.

En este sentido, ha solicitado al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón, a las diputaciones provinciales, las comarcas y los ayuntamientos que refuercen su coordinación, compartan recursos y garanticen la continuidad de los servicios de atención y protección en todo el territorio.

El Ayuntamiento de Teruel ha renovado así su compromiso de trabajar para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar que todas puedan acceder a la misma protección y al mismo apoyo, con independencia del lugar en el que residan.

El acto ha contado con la presencia de responsables políticos de distintas administraciones, representantes del personal civil y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la provincia, que han arropado esta convocatoria como muestra de unidad y compromiso institucional y social frente a esta lacra.

Además, desde el balcón principal del Ayuntamiento se ha desplegado un gran cartel con el lema "Contra las Violencias Machistas", visible desde la plaza. Al término de la lectura del manifiesto, todos los asistentes han dedicado un aplauso en señal de apoyo a las víctimas y de rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

UN TALLER FAMILIAR

Además del acto institucional y la lectura del manifiesto, el Programa Teruel Saludable del Ayuntamiento ha organizado distintas actividades con motivo del 25N para apoyar a las mujeres y contribuir a erradicar la desigualdad y la violencia contra ellas.

La programación continuará el sábado 28 de noviembre con el taller familiar 'Crea tu totebag del 25N en familia', que se celebrará de 11.00 a 13.00 horas en el Centro de Ocio Joven.

Esta propuesta pretende implicar también a las familias y acercar los valores de igualdad y sensibilización a través de una actividad participativa.

El Ayuntamiento de Teruel invita a todos los turolenses a sumarse a los actos y actividades programados y recuerda que la lucha contra la violencia hacia las mujeres constituye una responsabilidad compartida que exige el compromiso de toda la sociedad durante los 365 días del año.