Tomasa Hernández inaugura Foro 26, punto de encuentro clave para el futuro del fútbol español

De izquierda a derecha, Torralba, Chueca, Louzán, Hernández y Brocate en la inauguración del el Congreso Nacional Foro 26, una cita que reúne a las 19 federaciones autonómicas y que representa a más de un millón de personas vinculadas al fútbol en España. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha inaugurado este sábado en el Palacio de Congresos de Zaragoza el Congreso Nacional Foro 26, una cita que reúne a las 19 federaciones autonómicas y que representa a más de un millón de personas vinculadas al fútbol en España.

Este foro constituye la fase final de un largo proceso de análisis y trabajo para la mejora de las competiciones de fútbol formativo, fútbol femenino y fútbol sala.

Durante su intervención, Hernández ha subrayado que Foro 26 es "un ejemplo muy valioso de la capacidad del fútbol español para trabajar en la mejora continua, desde el diálogo, el análisis y la búsqueda de consensos", destacando que esta orientación coincide plenamente con la cultura de aprendizaje y revisión permanente que promueve el propio sistema educativo aragonés.

La responsable autonómica ha recordado que este congreso se celebra con la mirada puesta en un horizonte común: el Mundial 2030, en el que Zaragoza será subsede.

Ha destacado que esta cita mundialista supone "un proyecto de país que nos ilusiona y nos compromete" y que representa una oportunidad no solo para el fútbol profesional, sino también para impulsar el fútbol formativo y fortalecer los valores educativos del deporte.

Hernández ha remarcado que el Congreso Foro 26 actúa como antesala de reflexión y modernización de cara a ese gran objetivo compartido, contribuyendo a mejorar las estructuras deportivas y a preparar un legado que alcance a todos los niveles del fútbol español, especialmente a los más jóvenes.

En su discurso, la consejera en funciones ha insistido en que el fútbol formativo es el ámbito donde el deporte muestra con mayor claridad su dimensión educativa: un espacio donde los jóvenes aprenden respeto, disciplina, trabajo en equipo, igualdad y convivencia.

"Un fútbol mejor empieza siempre por un fútbol formativo mejor", ha afirmado, en línea con los objetivos del Congreso y del propio Gobierno de Aragón, que tal y como ha señalado Hernández va a ser implacable con la violencia en el fútbol.

Las delegaciones participantes llevan meses estudiando propuestas de mejora sobre la estructura de torneos, composición de grupos, categorías y competiciones, cuyo debate final se desarrolla estos días en Zaragoza.

IMPULSO AL FÚTBOL FEMENINO E IGUALDAD EN EL DEPORTE

La consejera en funciones ha dedicado también parte de su intervención a destacar el momento histórico del fútbol femenino, uno de los tres ejes del Congreso. Ha señalado que su crecimiento representa "un paso adelante en igualdad, representación y justicia social", y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Aragón con el acceso de niñas y jóvenes a un deporte sin barreras y con oportunidades reales para desarrollarse en él.

El encuentro reúne, además, a instituciones como LaLiga, Liga F, el Comité Nacional de Entrenadores, el Comité Técnico de Árbitros y el Comité Nacional de Fútbol Sala, lo que refuerza el carácter inclusivo y plural de la cita.Foro 26 constituye, en palabras de la consejera, una demostración de la diversidad, la capacidad de diálogo y la voluntad de avanzar unidos del fútbol español.

"El fútbol español, desde su base hasta su élite, demuestra hoy que sabe avanzar con responsabilidad y visión de futuro", ha expresado antes de desear a los participantes una jornada de trabajo fructífera.

En la inauguración han participado también el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; la alcaldes de la capital aragonesa, Natalia Chueca, y el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba.