Torres (Vox) exige "mano dura" ante la creciente inseguridad tras reunirse con los padres de un menor agredido

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, exige "mano dura" ante la creciente inseguridad tras reunirse con los padres de un menor agredido en Arcosur - VOX ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha exigido "mano dura" ante la creciente inseguridad en la ciudad y, en concreto, tras la paliza sufrida hace pocos días por un menor de 17 años en las fiestas de Arcosur, con cuyos padres se ha reunido este miércoles.

Torres ha criticado "la intolerable situación de desprotección que se vive en los barrios de la ciudad" y después de conocer los hechos, Eva Torres ha mantenido una reunión con los padres del joven agredido "por casi una docena de personas de distintas nacionalidades --ha detallado la portavoz de VOX--, pero que desde luego no eran zaragozanos ni de origen español", ha puntualizado.

La portavoz de Vox ha intercambiado impresiones durante más de una hora con los padres del menor, y tras ello ha avanzado que pedirá a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "medidas drásticas e inmediatas".

"Es inadmisible --ha incidido-- que el vandalismo y la delincuencia se adueñen de nuestras calles". Torres ha mostrado su profunda consternación y firmeza ante estos hechos, y ha lamentado que "la falta de previsión municipal deje desamparados a los vecinos más jóvenes".

MÁS POLICÍA LOCAL

"Nos ha llamado mucho la atención que José, el padre de la víctima, nos contara que alrededor de la carpa de las fiestas de Arcosur no hubiera Policía Local, como sí ocurre en otras festividades".

A su parecer, lo que está claro es que "hay que tener presencia policial obligatoria cuando se celebran este tipo de eventos en los barrios". "No podemos dejar a los vecinos sin protección. Es muy probable que, si hubiese habido policía en la carpa, estos agresores no hubiesen seguido a este menor", ha manifestado la portavoz de Vox.

"Escuchando a los padres del menor agredido --ha asegurado-- podemos certificar que la inseguridad en Zaragoza es un hecho y que lo sucedido en Arcosur no es un caso aislado. Los padres de esta ciudad estamos muy preocupados. Tenemos miedo cuando nuestros hijos salen a la calle y hay que tomar medidas ya", ha apremiado Torres.

Ha asegurado que desde Vox exigirán presencia de la Policía Local en "todas" las concentraciones vecinales y le han pedido formalmente a la alcaldesa, Natalia Chueca, que "extreme las precauciones y haga un verdadero esfuerzo por identificar a los agresores".

Por último, Eva Torres ha abogado por "incoar expedientes de expulsión de todos aquellos que estén aquí de manera irregular, o que estando regulares, cometan delitos". "Hay que proceder a expulsarlos de inmediato. Para poner freno a esto, exigimos a las Instituciones y al Gobierno de España que controlen esta inmigración ilegal y descontrolada, que es la responsable en la mayoría de los casos", ha instado.

EL "DESGARRADOR" TESTIMONIO DE LAS FAMILIAS

La preocupación en el seno de las familias aragonesas es "máxima", como queda claro en el relato del padre del menor agredido. "Refleja una realidad que se ha vuelto cotidiana: vivir con el corazón en un puño cada vez que un hijo sale de casa", ha descrito Eva Torres.

"La sensación de inseguridad es constante. Ya conocemos más casos de amigos de nuestros hijos. La sensación como padres es de puro miedo, de estar pendientes continuamente, de decirles de forma constante que no vayan solos y que miren con desconfianza a su alrededor", ha agregado el padre del menor agredido.

"Es --ha comentado el padre-- una sensación de impotencia que yo jamás había oído aquí, y soy de Zaragoza. En mi generación recordamos que podía haber peleas o altercados puntuales, pero ni mucho menos existía este temor generalizado a que te vayan a agredir de esta manera tan salvaje. Esto no había pasado nunca".

"Hay que solucionar este problema de raíz regulando el control de todas estas personas que no vienen a integrarse. En el momento en que alguien cometa un delito o una agresión, debe ir a la cárcel o volver directamente a su país", ha apostillado José, el padre del menor agredido.

DEVOLVER LA TRANQUILIDAD A LAS FAMILIAS

Eva Torres ha finalizado asegurando que Vox reitera su "compromiso inquebrantable con la seguridad ciudadana, y que no dará un paso atrás hasta devolver la tranquilidad y la libertad a cada rincón y a cada familia de Zaragoza".