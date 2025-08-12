Un total de 14 hectáreas ardieron en tres incendios forestales y dos conatos la semana pasada en Aragón

El incendio ha afectado a 35 hectáreas agrícolas y forestales del entorno de Daroca. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La semana comprendida entre el 4 y el 10 de agosto se ha saldado con un total de 14 hectáreas quemadas en Aragón, en un total de tres incendios forestales y dos conatos.

Así lo recoge el avance estadístico semanal elaborado por el dispositivo de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), que concreta que los tres incendios forestales declarados calcinaron 13,95 hectáreas y los dos conatos, el 0,05 restante.

Con diferencia, el incendio más grave fue el originado el pasado 5 de agosto en Abiego, en la Comarca oscense del Somontano de Barbastro, provocado por motores y máquinas, con más de 11 hectáreas calcinadas. Por la misma causa ardieron el mismo día 0,03 hectáreas en un conato en Blecua-Torres, en la Hoya de Huesca.

El incendio declarado en Sariñena (Huesca) el 8 de agosto quemó 1,7 hectáreas y 1,2 el generado en el entorno del Parrizal de Beceite (Teruel), el 7 de agosto. En ambos casos, las causas del fuego siguen investigándose.

Por último, otro conato provocado por "otras actividades o usos del monte" en el municipio zaragozano de Jarque de Moncayo, en la Comarca del Aranda, afectó a 0,02 hectáreas.

En cuanto a la semana actual, comenzó este lunes con dos pequeños incendios en Daroca (Zaragoza) y Sabiñánigo (Huesca), el primero de ellos controlado tras quemar 35 hectáreas y el segundo extinguido con una superficie afectada menor a una hectárea, y con la alerta por riesgo de incendios en nivel rojo en prácticamente toda la comunidad autónoma, coincidiendo también con una ola de calor que está dejando temperaturas por encima de los 40ºC en buena parte del territorio aragonés.