Un total de 55 detenidos en la comunidad aragonesa durante las dos primeras semanas de estado de alarma

Se refuerzan de nuevo este fin de semana refuerzan de nuevo los controles para evitar desplazamientos "innecesarios"

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55 detenciones Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma se han producido en Aragón 55 detenciones por incumplimiento del mismo y se han interpuesto 7.888 denuncias. Del mismo modo se han interceptado en la comunidad autónoma 2.562 vehículos sin autorización para circular.

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, ha agradecido "a esa inmensa mayoría de aragoneses que desde el primer día han entendido la importancia de lo que está en juego, la salud de todos, pero también es necesario recalcar que los comportamientos insolidarios no van a pasar impunes". Además, desde la Delegación ya se ha comenzado con los expedientes administrativos para notificar las sanciones interpuestas.

Además, este fin de semana, de nuevo, efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional, Policías locales con la colaboración del Ejército de Tierra, van a seguir intensificando los controles para evitar desplazamientos no contemplados dentro del Real Decreto. Las salidas a segundas residencias, al huerto, ni las actividades deportivas en campo y montaña.

ACTUACIONES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

La Delegación del Gobierno en Aragón ha resaltado el trabajo que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de toda la comunidad autónoma están realizando. De manera diaria el Centro de Coordinación de Aragón coordina las actuaciones de Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Locales, la Policía Autonómica, Protección Civil, el Ejército y la Unidad Militar de Emergencias.

Durante estos días se están realizando labores de desinfección en residencias de ancianos, centros de salud y otras zonas de tránsito de distintas localidades.

La Unidad Militar de Emergencias trabaja este viernes en la

desinfección de Centros de Inserción Social de Zaragoza y Huesca. Así

mismo, el Ejercito del Aire también patrulla con Policía y Guardia Civil, hoy lo hace en Caspe, Villafranca de Ebro, Calatayud y La Almunia de Doña Godina.

Asimismo, las Fuerzas Armadas trabajan ya en la posibilidad de ampliar el número de plazas para personas sin hogar en Zaragoza, a través de la UME, y también la instalación de carpas en las proximidades de las urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud y en las inmediaciones de las Urgencias del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

BULOS

Tanto la Delegación del Gobierno como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han advertido de ciertos bulos que se propagan por las

redes. Está ocurriendo con informaciones sobre el SEPE en las que se solicita información bancaria de los afectados. Esta información es falsa.

Las personas trabajadoras afectadas por un ERTE ocasionado por la situación generada por el COVID-19 tendrán derecho al reconocimiento de la prestación por desempleo, aunque no hayan cotizado el período mínimo necesario para ello. Estas personas no tienen que realizar ningún trámite para solicitar su prestación ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Son las propias empresas o sus asesorías las que realizan la solicitud colectiva de las prestaciones por desempleo para sus trabajadores.

También se presta especial atención estos días a las personas mayores: no deben abrir la puerta ni dejar entra en su domicilio a

personas que manifiestan pertenecer a empresas de suministros de hogar si no los han pedido que digan ser técnicos, médicos, o trabajadores sanitarios que van a desinfectar su domicilio o hacer una prueba del coronavirus; tampoco a distribuidores de mascarillas y guantes en nombre de la administración; repartidores de alimentos ni a aquellas personas que ofrecen remedios milagrosos contra el virus, y no hay que proporcionar datos personales ni bancarios a través del teléfono a desconocidos.