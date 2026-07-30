Un total de 7.313 padres y madres disfrutan en Aragón del permiso de nacimiento de 19 semanas en el primer semestre

Archivo - Una persona pasea con un carrito de bebé en el parque de El Retiro, a 29 de julio de 2023, en Madrid (España). El ejecutivo de Ayuso ha aprobado esta semana, en el Consejo de Gobierno, una ampliación de las ayudas a la natalidad en esta región. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA/MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.313 padres y madres han disfrutado de la prestación de nacimiento y cuidado de menor en el primer semestre de este año, según las cifras publicadas este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto del país, un total de 231.656 padres y madres han disfrutado de esta prestación en el primer semestre de este año, un 3,3% más que en el mismo periodo de 2025.

En concreto, son 108.614 madres y 123.042 padres los que disfrutaron de la prestación de nacimiento y cuidado de menor, ampliada en julio de 2025 hasta las 19 semanas con carácter general, y a 32 semanas para las familias monoparentales, y que da derecho a un permiso remunerado al 100%.

No obstante, el Ministerio ha detallado que estas cifras se corresponden con periodos disfrutados entre enero y junio de este año, por lo que no coinciden exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que hay casos de prestaciones que pudieron iniciar el trámite en 2025 y continuar en 2026.

Hasta junio de 2026, la Seguridad Social ha abonado 248.500 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, de las que 114.636 corresponden al primer progenitor, habitualmente la madre, y 133.864, al segundo, normalmente el padre. Entre ellas, se han gestionado 2.549 prestaciones en procesos de familias monoparentales, de las cuales 2.476 correspondieron a mujeres y 73 a hombres.

El gasto asociado a esta prestación en la primera mitad de 2026 ha sido de algo más 2.285 millones de euros y la duración media de las permisos por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y junio de 2026 ha sido de 112,7 días. La duración de la baja de las mujeres dura 4 días más, hasta 114,8, que la de los hombres, que ha sido de 110,8.

CCAA

El mayor número de prestaciones por nacimiento corresponden a Andalucía (45.809), seguida por Cataluña (44.771), Madrid (40.914) y la Comunidad Valenciana, donde se han gestionado 25.951 prestaciones.

Por otro lado, el número de excedencias dadas de alta entre enero y junio fue de 24.983, de las que 20.415 correspondieron a mujeres, el 81,7%, y 4.568 a hombres, lo que equivale al 18,3%, lo que supone que, en conjunto, se ha registrado un aumento del 2,6%.

Por regiones, la Comunidad de Madrid (4.771), Cataluña (3.518), Andalucía (3.096), Comunidad Valenciana (2.769) y País Vasco (2.330) son las comunidades autónomas con más excedencias tramitadas. Por su parte, Canarias (+28,2%), Galicia (+23%) y La Rioja (+12,5%) destacan por ser las que han experimentado un mayor incremento.