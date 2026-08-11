Un total de once patrullas de la Guardia Civil asisten a los afectados por el incendio de Las Peñas de Riglos

El Subdelegado Del Gobierno En Huesca, Carlos Campo, En El Puesto De Mando Avanzado Del Incendio Forestal De Las Peñas De Riglos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUESCA.

HUESCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 patrullas de la Guardia Civil de Jaca y Huesca están desplegadas sobre el terreno para asistir a los afectados por el incendio forestal iniciado este lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) y que continúa activo.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, ha visitado este martes el Puesto de Mando Avanzado, donde ha indicado a los medios de comunicación que la Benemérita ha participado en la evacuación de los vecinos de las localidades amenazadas por el fuego --Villalangua, Salinas de Jaca, Bailo, Arbués y Alastuey-- y también "está pendiente" de las carreteras, en especial de la A-132, que sigue cortada.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene, a estas horas, 150 efectivos luchando contra el incendio, con dos secciones activas, una en pre-alerta y una cuarta que realizará un relevo esta noche. En el operativo hay doce vehículos autobomba y dos nodrizas.

En cuanto a los medios aéreos, hay tres aviones FOCA, una aeronave de coordinación y otra de análisis y planificación. Hay tres brigadas terrestres de refuerzo formadas por un total de 60 personas, ha dicho Campo.

El subdelegado del Gobierno ha agradecido la labor de los agricultores que colaboran en las tareas de extinción de este incendio.