Trayectos llena La Azucarera en su primera jornada con compañías de danza

Representación del Festival Trayectos en La Azucarera este viernes. - FESTIVAL TRAYECTOS

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Trayectos ha vivido este viernes en La Azucarera de Zaragoza su primera jornada con compañías de danza, tras la presentación del proyecto celebrada el jueves. El espacio se ha convertido en el escenario idóneo para acoger una programación marcada por la creación joven y las nuevas miradas coreográficas que hablan del poder de la juventud, la rebeldía y la importancia del cuerpo que se manifiesta.

La jornada comenzó con la muestra del Laboratorio de Creación Coreográfica dirigido por Iker Karrera, coreógrafo invitado de esta XXIII edición. Tras solo cuatro días de trabajo, los participantes sorprendieron al público con una propuesta de gran intensidad y madurez escénica, que puso de manifiesto el enorme potencial del proceso compartido durante esta semana.

Después, Andrea Castro presentó "Lola y los Lamentos", una pieza en la que la joven creadora demostró que se puede decir mucho en un espacio mínimo, de apenas dos metros por dos metros. La compañía canaria Eszer dejó una impronta muy bella con "Ojos del océano", una pieza marcada por movimientos delicados y muy particulares.

La jornada concluyó con "Manifesto", de Àngel Durán, un quinteto de gran presencia física que situó al público ante una experiencia escénica de enorme fuerza y que fue despedido con una intensa ovación.

El arranque en Azucarera hizo posible el reencuentro del festival con su público más fiel, que no falta ningún año, y también con muchas personas que se acercaban por primera vez a Trayectos. El recinto se llenó en una jornada muy especial para la danza contemporánea.

El Festival Trayectos, coorganizado por la Asociación Voces Humanas y el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Cultural, continúa este sábado y el domingo, con nuevas propuestas en el Centro de Historias, el Patio Norte de la Aljafería y Patio Xior. Toda la programación es de acceso libre.

Este sábado, 27 de junio, el Centro de Historias acoge una de las jornadas centrales del festival. La compañía aragonesa Peace of Mind estrenará "Huésped", mientras que el grupo Ayara, del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, presentará el estreno de "Piel a Piel".

LA ALJAFERÍA Y PATIO XIOR EN EL CIERRE

La programación incorporará además la mirada internacional de Jack Bannerman, procedente de Alemania, con "Soft Animals", y de la compañía francesa Oups Dance Company, que presentará "Adsurbe". La noche finalizará con la tradicional Verbena Contemporánea "Bailando se entiende la gente", una invitación abierta a bailar y compartir la danza desde la participación ciudadana.

La clausura llegará este domingo, 28 de junio, con una doble programación. La jornada comenzará en el Patio Norte de la Aljafería con "A Ojo", de Carmen Fumero y Dácil González.

A continuación, Janet Novás presentará "Feelings". El cierre del festival se trasladará después al Patio Xior, donde convivirán propuestas emergentes y consolidadas con "Haetges", del grupo Hécate del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza; "Honest", de Kiko López; "Doble doble", de La maestra de Niablas; "Pies de gallina", de Ana F. Melero y Luna Sánchez; y "Pulsaciones X minuto", de Los que Faltaban / La compañía joven de 180.