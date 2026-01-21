La alcaldesa, Natalia Chueca, con una treintena de jóvenes con ganas de aportar participan en el diseño de las actividades de Zaragoza Joven - DANI MARCOS

ZARAGOZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Treinta chicos y chicas, de entre 16 y 30 años, con ganas de aportar han comenzado a participar de forma activa con el Ayuntamiento de Zaragoza para programar de manera conjunta las actividades diseñadas para los jóvenes de la ciudad.

El laboratorio de participación 'LAB', que el Servicio de Juventud lanzó para acertar en las propuestas contando con los propios protagonistas, coge forma y, durante este mes de enero, se han llevado a cabo ya las primeras sesiones de trabajo.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada de la concejal de Juventud, Ruth Bravo, ha querido acercarse este miércoles a saludar a los integrantes en la reunión celebrada esta tarde en el nuevo espacio joven de La Azucarera, para agradecerles su "implicación y compromiso" con la ciudad.

"Vuestra aportación es muy valiosa para que desde el Ayuntamiento podamos ofrecer a los jóvenes un ocio saludable y programas que atiendan sus intereses y preocupaciones", entre las que se encuentran, sin duda, el acceso a al vivienda, ha indicado Chueca. "Por ello, tenemos un programa de ayudas a la emancipación dirigido a los jóvenes y estamos impulsando la construcción de nuevas viviendas en los barrios", ha comentado.

"Ahora queremos escucharos atentamente, porque solo así acertaremos con unas actividades que fomenten vuestro desarrollo personal con el apoyo de los técnicos del Servicio de Juventud, que acumulan años de experiencia acompañando a los jóvenes", ha manifestado.

PROGRAMA

El calendario de las sesiones está ya cerrado, de tal forma que los jóvenes se reunirán tres miércoles al mes, en horario de 17.30 a 19.30 horas. A cambio, los seleccionados recibirán una ayuda de 700 euros.

El programa está dotado con un presupuesto de 21.000 euros y es una experiencia pionera en España. Como explicó la concejal de Juventud, Ruth Bravo, en la presentación este es uno de los proyectos estrella de la Concejalía para este mandato, aunque el camino se inició hace cuatro años, siguiendo la Estrategia Joven 2030, y se ha desarrollado en diferentes fases.

La primera ha sido el proceso participativo que se impulsó a través de la Plataforma Idea Zaragoza y una encuesta telefónica, junto a un trabajo de reflexión de los propios técnicos del Servicio.

A ello se ha sumado el trabajo del 'Zaragoza Joven Meet' celebrado en El Túnel el pasado mes de mayo, un encuentro donde los jóvenes y las entidades definieron los retos y ahora, con todo este aprendizaje acumulado, se pone en marcha el LAB, un espacio de creación permanente, donde los jóvenes trabajarán conjuntamente con el equipo de Zaragoza Joven.

"Este programa nace de la convicción de que era necesario superar los modelos de participación puntuales y esporádicos ligados a los antiguos planes jóvenes y avanzar hacia una participación continua, estructurada y viva, que dé voz a los jóvenes de Zaragoza de una manera permanente y constante", comenta Ruth Bravo, quien señala que este proceso se llevará a cabo con fórmulas innovadoras y creativas.

TEMÁTICAS

Los trabajos del LAB versan sobre cuatro asuntos que preocupan y afectan a los jóvenes del siglo XXI y, entre los que no falta, la 'emancipación y vida independiente' para acompañarles en este momento decisivo y la 'tecnología' que impregna su vida diaria y estudiantil, además de su futuro profesional.

Estas dos áreas se completan con 'ocio y cultura' para ofrecer alternativas saludables y enriquecedoras, y el bloque de 'Información juvenil'. Entre las aportaciones presentadas, se encuentra el desarrollo de aplicaciones informáticas, el mundo gamer, el correcto uso de las tecnologías o la creación de una comunidad frente al aislamiento digital.

La cultura y el bienestar creativo, a través de la música y el cine, está también muy presente en las materias de trabajo, además del deporte, la nutrición y la salud mental, otra de los asuntos que preocupan a los jóvenes.

El periodo de trabajo se extenderá hasta junio de 2026, de tal forma que los integrantes se comprometen a mantener una colaboración continuada y estable durante este tiempo, y a participar en las tres sesiones ordinarias que se celebrarán al mes, los miércoles de 17.30 a 19.30 horas.

Durante este mes, los miembros del LAB están conociendo el potencial de todos los equipamientos de Zaragoza Joven, como el Túnel o la Azucarera, impulsados por el Gobierno de Zaragoza, y, a partir de febrero, se crearán diferentes grupos por edad, ya que los intereses de un adolescente de 16 años difieren de los de un joven de 25 años, para desarrollar propuestas atractivas de manera conjunta, con el acompañamiento y orientación específica.

"El LAB es mucho más que un proyecto, es una apuesta por escuchar, implicar y construir junto a la juventud zaragozana. Queremos crear un espacio donde las ideas, el diálogo y la creatividad se convierten en motor de las políticas públicas de juventud", ha expresado Bravo, quien ha recalcado que el Gobierno apuesta por un modelo participativo "más abierto e innovador" y, sobre todo, "permanente".