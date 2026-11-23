ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado 30 de octubre por Ecologistas en Acción de Aragón contra dos acuerdos del Gobierno de Aragón que dan vía libre al campus de centros de datos 'Rhodes' en Calatorao (Zaragoza) promovidos por Calanza Inmuebles SL, sociedad vinculada al grupo estadounidense QTS Data Centers, propiedad de Blackstone, según aparece en el BOA.

Según ha trasladado este lunes la organización ecologista, el primer acuerdo recurrido, de 28 de septiembre de 2026, aprueba de forma definitiva y parcial el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) 'Proyecto Rhodes', mientras el segundo, de 29 de julio de 2026, declara de utilidad pública y de urgente ocupación los terrenos necesarios para ejecutarlo.

El campus prevé ocho edificios de centros de datos en 223 hectáreas junto a la autovía A-2, con una inversión total del PIGA de 11.728 millones de euros. Según la documentación del proyecto, requerirá 650 MW de potencia eléctrica (ampliables a 1.000 MW), el doble de los 300 MW anunciados al presentar el proyecto. La planta solar prevista en el recinto cubriría apenas el 0,43 % de ese consumo.

Entre las cuestiones que la tramitación no resuelve de forma satisfactoria para Ecologistas en Acción figuran la afección a aves esteparias protegidas, como el cernícalo primilla, el sisón o la ganga ortega; el consumo real de agua; y el troceado de la evaluación ambiental, que ha permitido aprobar la línea, la subestación y la urbanización antes y por separado de los centros de datos a los que sirven.

'Rhodes' forma parte de la amplia lista de campus de centros de datos que el Gobierno de Aragón tramita como Planes y Proyectos de Interés General. Sin embargo, contrapone el recurrente, el atractivo político de captar inversión con estas figuras puede chocar con los límites físicos de la red eléctrica, la disponibilidad de recursos naturales, el impacto ambiental del proyecto y la oposición social al mismo.

Ecologistas en Acción ha recurrido también el PIGA de Amazon Web Services (AWS) o la declaración como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) del megacentro de datos de Merlin Edged en Navalmoral de la Mata (Cáceres), recurso que el TSJ de Extremadura admitió a trámite en agosto.

Para sufragar los gastos del proceso judicial, Ecologistas en Acción ha abierto un segundo 'crowdfunding' o campaña de financiación colectiva en la plataforma Migranodearena.

El primero, publicado a principios de este año para financiar el contencioso-administrativo contra AWS, alcanzó los 15 000 euros. A diferencia del anterior, con esta recaudación se espera respaldar, no únicamente este proyecto, sino también el resto de PIGA de centros de datos, a medida que el Gobierno de Aragón los apruebe.