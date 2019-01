UAGA afirma que el campo oscense cierra 2018 con buenas cosechas en las zonas más áridas y malas en el Pirineo

Publicado 30/12/2018 17:14:33 CET

HUESCA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) ha afirmado que el campo oscense cierra 2018 con buenas cosechas en las zonas más áridas de la provincia y con malas en el Pirineo. Esta situación está motivada, fundamentalmente, por la cantidad de precipitaciones que se han registrado.

UAGA ha apuntado que el valor de la producción final agraria se ha incrementado casi un 2 por ciento, aunque escasamente se ha visto reflejado en la renta agraria, ya que los costes de producción siguen siendo muy elevados. Tampoco los precios han sido buenos, sobre todo para la fruta, donde continúan lastrados por el veto ruso.

No obstante, el tema que más preocupa a la organización agraria es el debate sobre el futuro de la agricultura donde las producciones tradicionales se están viendo amenazadas por las grandes industrias. Por ello, este sindicato apuesta porque la PAC esté enfocada hacia la explotación familiar y no hacia un modelo de producción influenciado por las políticas globales donde priman las producciones más competitivas y no las más eficientes.

El responsable de la comisión ejecutiva de UAGA, David Solano, ha trasladado que en el sector de la fruta y en el sector ganadero grandes integradoras se están haciendo con el control.

En el sector ganadero, ha destacado el aumento de la producción porcina en Aragón en general que ya supera a Cataluña. Por el contrario, ha alertado de la "sangría" que está viviendo el sector del ovino que "no para de perder cabezas".

El secretario provincial de UAGA, Joaquín Solanilla, ha lamentado que los precios en este sector no hayan subido en los últimos diez años pese al descenso de cabezas. Además, ha mostrado su preocupación por la presencia de mucho género de importación en estas fechas navideñas.

"Aún habiendo menos ovejas, el precio no está subiendo y nos encontramos con un problema en las importaciones en estos días de Navidad que es cuando más consumo hay y vemos que Italia está trayendo mucho cordero ligero de Europa y eso hace mucho daño", ha remarcado.

Por otra parte, ha mencionado que, en la cara positiva, el sector de la miel sigue en constante crecimiento y el 80 por ciento de las colmenas están en manos de agricultores profesionales.