UAGA reclama inspecciones para garantizar la Ley de la Cadena Alimentaria ante la grave situación de la campaña de fruta

Archivo - Cerezas - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha trasladado formalmente a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón su preocupación ante las reiteradas quejas que está recibiendo de agricultores y afiliados por la situación de la campaña agrícola, especialmente en el sector de la fruta y también en el cereal y ha reclamado que ponga en marcha inspecciones para comprobar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

También ha pedido que cree un departamento específico que permita realizar un seguimiento efectivo de las relaciones comerciales entre agricultores, operadores y mercados, con el objetivo de evitar la pérdida de valor que se está produciendo a lo largo de la cadena.

La organización agraria considera que la reivindicación de unos precios que cubran los costes de producción debe ir acompañada de un control real sobre cómo se distribuye el valor generado por los productos agrarios. "De poco sirve reclamar que los agricultores puedan cubrir sus costes de producción si después no se garantiza que las relaciones comerciales dentro de la cadena cumplen con la legislación", ha señalado UAGA-COAG.

En este sentido, la organización recuerda que los agricultores están afrontando unos costes de producción elevados, derivados, entre otros factores, del precio del gasóleo y de otros insumos necesarios para desarrollar su actividad.

Sin embargo, además de actuar sobre estos costes, es imprescindible garantizar que el valor de los productos agrícolas se distribuye de manera justa a lo largo de toda la cadena, han instado.

CEREZA

La situación, han alertado, es "especialmente preocupante" en la campaña de fruta. Según las denuncias trasladadas por agricultores a UAGA-COAG, existen operaciones en las que el melocotón amarillo destinado a industria se está liquidando en algunos almacenes a 0,26 euros por kilo, mientras los costes de producción se sitúan por encima de esos niveles.

Una situación similar se está produciendo con la cereza, con agricultores que han percibido entre 0,50 y 1 euro por kilo, mientras que este producto ha llegado a comercializarse posteriormente en grandes superficies a precios de 7 y 8 euros por kilo.

Para UAGA-COAG, diferencias de esta magnitud hacen imprescindible analizar qué está ocurriendo en los distintos eslabones de la cadena y comprobar cómo se está distribuyendo el valor desde el productor hasta el consumidor.

UAGA-COAG recuerda que el Gobierno de Aragón ya asumió en la anterior legislatura el compromiso de avanzar en el control de la cadena agroalimentaria y considera que, ante la situación que están viviendo actualmente los agricultores, es necesario que este compromiso se traduzca en actuaciones concretas.

Por ello, UAGA-COAG reclama a la Consejería de Agricultura que refuerce las inspecciones y establezca mecanismos que permitan detectar y corregir situaciones de venta por debajo de los costes de producción, retrasos en los pagos y otras prácticas que puedan perjudicar a los agricultores.