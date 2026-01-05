UGT Aragón apuesta por reformar el despido, mejorar el empleo y subir el salario mínimo

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Aragón ha apostado este lunes por reformar el despido, mejorar el empleo y subir el salario mínimo interprofesional, "retos para 2026".

En el mes de diciembre el paro registrado descendió en Aragón en 268 personas, un 0,55%, hasta situarse el número de desempleados en 48.454. En España el paro baja, por encima de Aragón, un 0,67% --16.291 personas--.

Para UGT Aragón, "en un mercado laboral donde las empresas están reclamando mano de obra, siguen siendo necesarias las políticas activas para que confluyan la oferta con la demanda de empleo y estudiar el perfil de las personas desempleadas para dirigir y acertar con las políticas de empleo".

"Los problemas de nuestro mercado laboral pasan también por una ampliación de derechos, mediante la reducción de la jornada laboral y la subida del salario mínimo interprofesional", han señalado.

Además, "los agentes sociales están empezando a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que debe contribuir a garantizar mejoras salariales reales, vinculación con la productividad y un reparto más equitativo de los beneficios empresariales y la propuesta por primera vez de la incorporación de un apartado sobre la vivienda".