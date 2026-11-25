Bloqueo con silicona de la cerradura de la sede de UGT Aragón en Huesca. - UGT ARAGÓN

HUESCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha denunciado ante la Policía Nacional el ataque sufrido en la mañana de este miércoles en su sede en la ciudad de Huesca, por el bloqueo con silicona de la cerradura de la puerta principal.

Desde la organización sindical han advertido que no van a tolerar este tipo de actuaciones, "tanto si se trata de una gamberrada o de algún tipo de amenaza de quienes buscan amedrentar o silenciar a la organización en su legítima labor en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y como agente social, al amparo del marco constitucional y de nuestro sistema democrático".

El sindicato se toma este incidente "muy en serio", especialmente tras lo sucedido en la sede de UGT en Vigo, el pasado 11 de noviembre, día de la huelga general, donde se lanzó un artefacto explosivo y donde afortunadamente, solo hubo que lamentar daños materiales.

En el actual contexto social y político, UGT Aragón recuerda que ninguna diferencia ideológica justifica este tipo de actuaciones hacia quienes ejercen su labor y defienden sus intereses con respeto y diálogo ante la sociedad.

Además, desde UGT Aragón han hecho un llamamiento a la responsabilidad y alerta del clima de odio que se está generando hacia determinados colectivos y organizaciones, mediante posiciones ideológicas extremadamente polarizadas, creando un caldo de cultivo peligroso, que puede traspasar la frontera de la violencia verbal, a la que parece que nos estamos acostumbrando.

Han condenado este tipo de actos, que "no tienen cabida en ningún lugar en nuestra sociedad y anima a su condena, en defensa de la convivencia y el respeto", han concluido desde UGT Aragón.