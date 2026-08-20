UGT y CCOO denuncian que Aragón suma ya 20 fallecidos en accidentes laborales tras las muertes en los incendios

CCOO y UGT Aragón se concentran ante el monumento a la Constitución en Zaragoza para denunciar el aumento de la siniestrablidad laboral que eleva a 20 el número de fallecidos en 2026 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO se han concentrado este jueves, 20 de agosto, en Zaragoza para denunciar la siniestralidad laboral en Aragón, después de que la comunidad haya registrado tres nuevos fallecimientos vinculados a accidentes ocurridos durante esta semana. Los sindicatos han situado en 20 las personas fallecidas este año en accidentes de trabajo y han reclamado un refuerzo de la prevención, los medios y los recursos destinados a los trabajadores, especialmente a los servicios de emergencia.

La concentración se ha desarrollado a las 10.00 horas frente al monumento a la Constitución y ha servido para trasladar las condolencias de ambas organizaciones a las familias, compañeros y allegados de los tres últimos fallecidos. Se trata del militar de la Unidad Militar de Emergenicas (UME) que perdió la vida durante las labores de extinción del incendio de Peñas de Riglos, de un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza fallecido durante el incendio de Calatorao y de un trabajador del taller mécanico de la localidad que también murió como consecuencia del fuego.

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha señalado que los sindicatos convocan estas concentraciones "desgraciadamente" después de cada accidente mortal para llamar la atención sobre "la lacra y la tragedia" que representan los accidentes laborales. En este caso, ha destacado además la excepcionalidad de que dos personas perdieran la vida en un mismo incendio, a lo que se suma el fallecimiento del militar de la UME a principios de semana.

"Salir una mañana de tu casa para trabajar y no volver por haber tenido un accidente en el trabajo es un drama y una desgracia que marca la vida de esas personas, de las familias y muchas veces de los amigos y compañeros", ha subrayado.

RECLAMAN PREVENCIÓN Y MEDIOS SUFICIENTES

Los sindicatos han incidido en que los tres fallecimientos se produjeron en circunstancias diferentes, pero comparten la necesidad de garantizar unas condiciones de trabajo seguras. En el caso de los servicios públicos de emergencia, han reclamado que las administraciones cumplan "estrictamente" las obligaciones en materia de prevención y proporcionen los medios humanos y materiales necesarios para afrontar situaciones de especial riesgo.

Pina ha recordado que CCOO viene reclamando de forma habitual una mejora de las condiciones laborales, más medios y más personal. Aunque ha evitado establecer una relación directa entre estas reivindicaciones y los accidentes de esta semana, al encontrarse los hechos bajo investigación, ha advertido de que unas condiciones de trabajo deficientes "pueden tener consecuencias".

El responsable sindical ha situado la responsabilidad última en materia preventiva en el empresario y ha recordado que, cuando se trata de servicios públicos, ese papel corresponde a las administraciones competentes. En el caso del bombero fallecido en Calatorao, a la Diputación Provincial de Zaragoza, y en el del militar de la UME, a la Administración General del Estado.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, ha reclamado "medios y recursos suficientes y necesarios" para los trabajos de especial riesgo, como la extinción de incendios. "Esto no es un trabajo al uso", ha apuntado, para defender que, aunque no siempre pueda establecerse un marco preventivo convencional, sí deben existir los recursos y la formación necesarios para afrontar escenarios extremos.

De las Morenas ha puesto también el foco en la evolución de los incendios forestales y en las condiciones cada vez más exigentes a las que se enfrentan los profesionales y voluntarios. A su juicio, el cambio climático está contribuyendo a generar episodios de mayor intensidad y con una carga de fuego que puede llevar a los trabajadores a situaciones extremas.

20 FALLECIDOS EN LO QUE VA DE AÑO

CCOO ha cifrado en 20 las personas fallecidas este año en accidentes laborales en Aragón, aunque ha precisado que el militar de la UME cuenta con una estadística específica y diferenciada. De esta forma, el número de fallecidos contabilizados en la estadística convencional de siniestralidad laboral no incluye a este servidor público.

Los responsables sindicales han reconocido que hasta ahora el año estaba presentando unas cifras "razonablemente contenidas" en comparación con ejercicios especialmente trágicos como 2023 y 2025. Sin embargo, los accidentes registrados durante esta semana han vuelto a elevar la preocupación y, según han advertido, muestran que "cuando 20 personas han perdido la vida en su trabajo, algo no funcionaba".

CCOO ha recordado que los accidentes laborales continúan produciéndose por causas que, en muchos casos, son conocidas y prevenibles. Entre ellas ha citado las caídas en altura o los atrapamientos, pese a los avances y las sucesivas modificaciones de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En el caso del trabajador fallecido en Calatorao, De las Morenas ha llamado la atención sobre las características de los talleres mecánicos y la presencia de elementos con una elevada carga de fuego, como caucho, gasolinas o aceites. El incendio, ha señalado, mostró "una carga de fuego extrema", un factor que debe tenerse en cuenta dentro de los planes de prevención y las medidas de seguridad.

MÁS PERSONAL PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

La concentración se ha producido además en un contexto de movilización de distintos colectivos vinculados a las emergencias. Los bomberos forestales del Gobierno de Aragón se encuentran en huelga y los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han planteado también reivindicaciones relacionadas principalmente con la falta de personal y los medios disponibles en los parques.

Los sindicatos han alertado de jornadas prolongadas, falta de relevos y situaciones en las que los trabajadores llegan a acumular un nivel de cansancio que puede comprometer su capacidad de respuesta. En este sentido, han reclamado que las administraciones aborden de forma conjunta la organización de los dispositivos ante unos incendios forestales que, según han señalado, han dejado de ser situaciones excepcionales.

Pina ha reclamado al Gobierno de Aragón una mayor coordinación entre todos los servicios de emergencia. No solo en materia de información, sino también en la planificación de los recursos y en la organización de los relevos y turnos durante las grandes emergencias.

"Creo que hay que coordinar todos los servicios de emergencia que tenemos", ha defendido, reclamando una respuesta conjunta de las distintas administraciones para mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos.

"LOS INCENDIOS DEL VERANO SE PREVIENEN EN INVIERNO"

UGT ha insistido además en que la prevención de los incendios forestales debe plantearse durante todo el año. De las Morenas ha defendido que "los incendios del verano se previenen en invierno" y ha reclamado continuidad en las labores forestales, formación y unas condiciones salariales dignas para los profesionales.

El sindicato ha rechazado que la respuesta ante el riesgo de incendios se base exclusivamente en contrataciones temporales de tres o seis meses. En su lugar, ha defendido plantillas estables y dotadas de medios humanos y técnicos suficientes durante todo el año.

Ambas organizaciones han defendido que la seguridad laboral constituye una responsabilidad compartida, pero han recordado que la legislación establece obligaciones concretas para los empleadores, incluidas las administraciones públicas. Por ello, han reclamado que el incremento de los riesgos derivados de las altas temperaturas y de los grandes incendios vaya acompañado de una respuesta proporcional en materia de personal, formación, medios y prevención.