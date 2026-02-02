Unai Sordo analiza este martes en Zaragoza la revalorización de las pensiones y la subida del SMI

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, en la la reciente asamblea general con delegadas y delegados de CCOO celebrada la semana pasada en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, participa este martes en Zaragoza en la Asamblea de delegadas y delegados 'De las respuestas a la acción', un acto enmarcado en la ronda estatal de asambleas que el sindicato está desarrollando en numerosas capitales del país para activar a sus representantes sindicales y reforzar la movilización social.

CCOO abordará en este encuentro --10.00 horas, en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja-- temas claves como la situación económica y social del país, el bloqueo de la negociación colectiva, la necesidad de mejorar los salarios y avanzar en la reducción de jornada.

También analizarán la importancia de que el crecimiento económico llegue a las nóminas de la clase trabajadora, así como la conveniencia de alcanzar un acuerdo satisfactorio sobre el SMI.

Sobre esta última cuestión la semana pasada el propio Unai Sordo calificó de "insostenible e incoherente" la postura de la CEOE en la negociación porque "a veces parece que esté jugando más a hacer política que a defender razonablemente los intereses de los empresarios".

Durante un acto celebrado en Granada, el secretario general de CCOO defendió que los buenos datos macro que presenta España "tienen que traducirse en lo micro, con una distribución generalizada y justa de la riqueza", por lo que insistió en lo oportuno de mejorar los salarios y reforzar la atención pública.

Además, abordó la viabilidad del sistema de pensiones y rechazó que se vote solo la revalorización de las mismas sin las medidas pactadas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social.

"No estamos de acuerdo con que se vote solo la revalorización, porque mantener la viabilidad y la fortaleza del sistema público de pensiones supone mantener una correlación entre el incremento de los ingresos y el incremento de los gastos", indicó.

"Si solo se incrementan los gastos sin hacer las medidas pactadas, antes o después nos van a instar desde Europa a hacer recortes y nosotros no vamos a tolerarlos", advirtió entonces.

La asamblea forma parte de una estrategia estatal que combina asambleas, movilización en la calle y alianzas con movimientos sociales, con el objetivo de fortalecer la sociedad civil organizada frente a los discursos reaccionarios y avanzar en una agenda de justicia social y reparto de la riqueza.

Al finalizar la asamblea, el sindicato tiene previsto realizar una concentración en el monumento a la Constitución, ubicado en el Paseo Constitución de Zaragoza.