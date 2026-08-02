La Unidad de Drones de INFOAR analiza el incendio forestal de Plan (Huesca), que afecta a unas 90 hectáreas

La Unidad de Drones de INFOAR analiza el incendio forestal de Plan. - GOBIERNO DE ARAGÓN

PLAN (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

La Unidad de drones de INFOAR del Gobierno de Aragón analiza el incendio forestal de Plan, en la Comarca de Sobrarbe, que ya afecta a unas 90 hectáreas de superficie desde que se originase, causado por un rayo, el 17 de julio.

En los vuelos de los drones, se ha estudiado la superficie calcinada y, en especial, sus puntos calientes, han informado desde el Ejecutivo autonómico.

La dificultad del terreno, la orografía y los accesos obligan a definir con precisión cuáles son las tácticas y maniobras prioritarias que se realizan, para lo que ayuda la información que aporta la Unidad de Drones.

Los vuelos con drones se han realizado con cámaras térmicas y visuales y la información obtenida servirá para la toma de decisiones por parte de la dirección de extinción. Este fuego está en vías de estabilización.

Un total de 16 profesionales forman parte de la Unidad de Drones de INFOAR del Gobierno de Aragón. La adquisición de los nuevos drones del operativo ha contado con fondos europeos del proyecto ALERT PYR, en el marco del programa POCTEFA.