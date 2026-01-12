La Universidad de Zaragoza licita la ampliación del edificio CEMINEM en el Campus Río Ebro

Proyecto CEMINEM. - UNIZAR.

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza (Unizar) ha publicado la licitación de las obras de ampliación del edificio CEMINEM, ubicado en el Campus Universitario I+D del Río Ebro, en la capital aragonesa, una actuación destinada a reforzar las infraestructuras al servicio de la investigación universitaria.

El presupuesto base de licitación asciende a 2.728.356,37 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de las obras será de 12 meses. El periodo para que las empresas acudan a la licitación y presenten la documentación finaliza el 2 de febrero de 2026. Toda la información relativa al procedimiento puede consultarse en la plataforma de contratación de la Universidad de Zaragoza.

El proyecto se desarrollará en la parcela A1 del Plan Especial de Equipamientos del Área del Campus Universitario I+D, donde ya existen edificaciones construidas en 2007. Entre ellas, se encuentra el edificio CEMINEM, que ocupa aproximadamente un tercio de la parcela y que será objeto de esta ampliación.

La actuación respetará los materiales y la composición arquitectónica de las fachadas existentes, garantizando la integración del nuevo volumen en el conjunto del campus.

La ampliación contempla la construcción de alrededor de 1.350 metros cuadrados, que se destinarán a usos vinculados a la investigación universitaria. El nuevo espacio albergará 14 áreas destinadas a laboratorios, con posibilidad de subdivisión hasta alcanzar un máximo de 28, así como despachos para personal investigador.

Una vez finalizadas las obras, el equipamiento de los laboratorios y espacios de trabajo será objeto de un contrato público de suministro independiente, que se licitará con posterioridad.

Con esta actuación, la Universidad de Zaragoza continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras del Campus Río Ebro, uno de los principales polos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento de la institución.