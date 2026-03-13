La USJ y la AECC reúnen a expertos para analizar los nuevos retos en la atención oncológica. - UNIVERSIDAD SAN JORGE

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge (USJ), en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, ha celebrado este viernes una jornada multidisciplinar que ha reunido a profesionales sanitarios y expertos de diferentes ámbitos con el objetivo de analizar los retos actuales y las nuevas oportunidades en la lucha contra el cáncer.

El encuentro ha abordado la atención oncológica desde una perspectiva integral, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas de distintas áreas como la cirugía, la enfermería o el ámbito psicosocial, todos ellos fundamentales para ofrecer un acompañamiento completo a las personas diagnosticadas de cáncer, ha informado la universidad privada.

Durante la inauguración, el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, Patxi García, ha agradecido la colaboración con la USJ para impulsar nuevas iniciativas conjuntas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En este sentido, ha subrayado que estas jornadas ponen de manifiesto la importancia de trabajar de forma coordinada entre diferentes disciplinas que ofrecen a las personas con cáncer apoyo emocional, orientación en fisioterapia, prevención, pautas nutricionales y un acompañamiento integral, tanto para los pacientes como para sus familias.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ, Laura Zaurín, ha destacado que se trata de "un encuentro ya consolidado y un espacio de diálogo compartido para seguir mejorando la vida de las personas diagnosticadas con cáncer".

Asimismo, ha señalado que el abordaje de esta enfermedad requiere necesariamente de la colaboración y el trabajo en equipo entre profesionales, algo que queda reflejado en el programa de la jornada.

Por otra parte, ha recordado que esta universidad privada defiende que "no solo hay que generar conocimiento, sino también compartirlo, transferirlo y ponerlo al servicio de las personas", y ha subrayado la responsabilidad de la Facultad de Ciencias de la Salud en la formación de profesionales que sitúen a las personas "en el centro del cuidado".

SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN FISIOTERAPIA

Para finalizar su intervención, Zaurín también ha elogiado el trabajo desarrollado a través del Servicio de Orientación en Fisioterapia (SOeFi), una iniciativa con enfoque comunitario surgida de la colaboración entre la Universidad San Jorge y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Este servicio, que inició su actividad asistencial en 2022, busca sumar el potencial de ambas instituciones para dar respuesta a las necesidades de la población oncológica y de su red de apoyo en Aragón.

La jornada ha continuado con una primera mesa de trabajo centrada en el cáncer de cabeza y cuello, en la que se han abordado las claves del tratamiento integral de estos pacientes, con intervenciones sobre cirugía, cuidados de enfermería, fisioterapia y nutrición.

Posteriormente, una segunda mesa redonda ha estado dedicada al papel del ejercicio físico en el proceso oncológico. En ella se ha analizado la importancia de la actividad física tanto en la prevención --especialmente en personas con predisposición genética-- como durante el tratamiento y la recuperación, con ejemplos aplicados al cáncer de mama, a pacientes hospitalizados y al uso de soluciones digitales en oncología.

En esta reflexión también se ha indicado que la inactividad física incrementa no solo el riesgo de cáncer, sino que aumenta la posibilidad de desarrollar otro tipo de enfermedades, ya que, tal y como han asegurado, "el ejercicio físico es un fármaco que tiene efecto sobre todas las células de nuestro organismo".

SESIÓN DE TARDE

La sesión de tarde se ha centrado en el cáncer en adultos jóvenes y en los retos clínicos, emocionales y sociales asociados a esta etapa vital.

Las ponencias han abordado cuestiones relacionadas con las enfermedades hematológicas, la adolescencia y el cáncer, así como los aspectos psicosociales, sociales y laborales que afectan a los pacientes jóvenes.

Con esta jornada, la Universidad San Jorge y la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza buscan fomentar el intercambio de conocimiento entre profesionales y promover una atención oncológica cada vez más coordinada, innovadora y centrada en las necesidades del paciente.