La USJ reconoce a los estudiantes que compaginan formación universitaria y deporte de alto nivel - USJ

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge ha celebrado hoy la Gala del Deporte USJ 2026, un acto de reconocimiento a los estudiantes que compaginan su formación universitaria con la práctica deportiva de alto nivel, demostrando que la excelencia académica y el rendimiento deportivo pueden avanzar de la mano.

Durante la ceremonia se han entregado diferentes becas y reconocimientos a deportistas que representan los valores de esfuerzo, constancia, compromiso y superación. En primer lugar, se han entregado las Becas Deporte Universitario USJ 2026, destinadas a deportistas de modalidades individuales, que reconocen el esfuerzo de aquellos estudiantes que destacan tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Recibieron esta distinción Roberto Asún, Elena Casajús, Paula Gariburo, Carla Larruga y Daniela Roche.

Asimismo, se han concedido las Becas para Deportistas Aragoneses de Alto Rendimiento, impulsadas conjuntamente por la Universidad San Jorge y el Gobierno de Aragón por tercer año consecutivo.

Los estudiantes galardonados han sido Paula Aranda, Ana María Filló, Israe Rahali, Marta Sánchez y Pablo Sierra. Además, recibieron ambas becas, la universitaria y la de alto rendimiento, Mireya Arnedillo, Alexander Jurado y Candela Pérez.

En esta ceremonia también se ha reconocido a los representantes de la Universidad San Jorge en campeonatos nacionales e internacionales. Raquel Zihan Calvo, Mikel Armañanzas, Aiara Garaialde, Alexander Jurado, Julia Muñoz, Marcos Palazón, Candela Pérez, Israe Rahali, Yacme Rubio Calvo y Amaury Samson.

También ha recibido un reconocimiento especial el equipo femenino de rugby 7 por su subcampeonato en el Torneo Universitario Haizean, celebrado en Bayona el pasado mes de abril.

HOMENAJE

Uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje a los estudiantes que han conseguido subir al podio en el Campeonato de España Universitario. Entre ellos destacan Joane Buldain, con tres medallas en judo, y Andrea Palazón, que ha logrado tres medallas de plata y una de bronce en las últimas ediciones de los campeonatos universitarios.

También ha recibido el reconocimiento el equipo masculino de rugby 7, campeón del Campeonato de España Universitario por cuarta vez.

ESFUERZO, LA PERSEVERANCIA Y LA CAPACIDAD DE SUPERACIÓN

El acto, celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, ha reunido a estudiantes, familiares, representantes institucionales y miembros de la comunidad universitaria.

La ceremonia ha contado con la participación de la directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García; de la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal; y de la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, Lourdes Diego.

Durante su intervención, Lourdes Diego ha subrayado el alcance de la actividad deportiva en la USJ, en la que participan más de 2.000 personas y de la que forman parte habitualmente más de 800 estudiantes.

La vicerrectora ha agradecido también la colaboración del Gobierno de Aragón en el impulso del talento deportivo aragonés a través del Plan de Apoyo Universitario Aragonés de Alto Rendimiento, que permite a deportistas de la comunidad beneficiarse de diferentes servicios universitarios, entre ellos los de fisioterapia.

Asimismo, ha definido la gala como "un merecidísimo homenaje" a unos estudiantes que son "un verdadero ejemplo para toda la comunidad universitaria".

En representación de los deportistas, Joane Buldain, que cuenta con tres medallas en los Campeonatos de España Universitarios de Judo, una plata y dos bronces, ha compartido su experiencia personal y ha agradecido el apoyo recibido por parte del profesorado de la Universidad para compatibilizar estudios y competición.

La judoca ha recordado su trayectoria desde que dejó su ciudad natal para entrenar en Zaragoza y ha defendido la importancia de seguir apoyando a los deportistas universitarios en una etapa vital en la que, con frecuencia, sienten que deben elegir entre continuar compitiendo o centrarse exclusivamente en los estudios. "El deporte no debería ser algo que dejemos atrás cuando somos adultos", ha señalado.

Por su parte, la directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, ha elogiado el esfuerzo diario que realizan los estudiantes y ha destacado la importancia de iniciativas que permiten compatibilizar la práctica deportiva de alto nivel con la formación universitaria.

Ha agradecido la implicación de la USJ en el desarrollo del talento deportivo y ha recordado que los deportistas son también embajadores de Aragón dentro y fuera de la comunidad.

En la clausura del evento, a cargo de la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, se ha puesto de relieve el papel del deporte como una herramienta fundamental de formación integral. "El deporte no ocupa un espacio al margen de vuestra formación. Forma parte de ella", ha afirmado.

La rectora ha destacado que, a través de la práctica deportiva, los estudiantes desarrollan hábitos como la disciplina, la constancia y la autoexigencia, además de valores como el compañerismo, el respeto y la humildad.

En su intervención, ha recordado que las becas entregadas durante la jornada representan mucho más que una ayuda económica. "Son una forma concreta de deciros: vemos vuestro esfuerzo, valoramos vuestra dedicación y queremos acompañaros", ha señalado.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso compartido entre la Universidad San Jorge y el Gobierno de Aragón para que los jóvenes deportistas puedan desarrollar su talento sin verse obligados a renunciar prematuramente a ninguna de sus vocaciones.