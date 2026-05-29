La USJ refuerza su papel como sede de los Cursos de Verano de la Complutense, con la IA como apuesta

Estas formaciones ofrecerán una visión innovadora sobre ámbitos de especial relevancia como la inteligencia artificial, la educación, la salud y la tecnología - TONI GALAN

ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge (USJ) volverá a convertirse este verano en uno de los principales escenarios de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Zaragoza acogerá cinco de las seis propuestas impulsadas conjuntamente por ambas instituciones, dentro de una programación que busca acercar el conocimiento a la sociedad y generar espacios de reflexión sobre algunos de los grandes desafíos contemporáneos.

La presentación de esta segunda edición de los cursos en la capital aragonesa ha servido para consolidar una alianza académica que nació el año pasado y que ambas universidades consideran estratégica. La rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha destacado que esta colaboración supone una oportunidad para convertir Zaragoza en un punto de encuentro del pensamiento crítico, el debate y la transferencia de conocimiento, al tiempo que fortalece los vínculos entre instituciones comprometidas con la formación y el progreso social.

La edición de 2026 de los Cursos de Verano Complutense alcanza su 39ª convocatoria y contará con 81 cursos distribuidos en más de una veintena de sedes nacionales e internacionales. Aunque San Lorenzo de El Escorial continúa siendo el único núcleo histórico de esta iniciativa, Zaragoza ha ganado protagonismo dentro de la programación gracias al acuerdo con la USJ.

La directora de los cursos y vicerrectora de Comunicación de la Universidad Complutense, Natalia Abuín, ha subrayado que estas actividades constituyen uno de los principales foros de encuentro intelectual del país. Según ha explicado, el objetivo es abrir la universidad a la sociedad y fomentar el diálogo entre expertos, profesionales, estudiantes y ciudadanía en torno a cuestiones que ya condicionan el presente y marcarán el futuro.

Durante la presentación, Abuín ha remarcado el crecimiento sostenido de esta iniciativa. El pasado año participaron alrededor de 3.300 personas en los distintos cursos organizados por la Complutense, una cifra que superó en 600 asistentes la registrada la edición anterior. Para este verano, ambas instituciones esperan incrementar nuevamente la participación gracias a una oferta más amplia y diversificada.

IA, SALUD Y EDUCACIÓN COMO EJES PRINCIPALES

La programación prevista en Zaragoza se desarrollará entre el 9 y el 17 de julio y girará en torno a ámbitos considerados prioritarios para la sociedad actual. Cinco cursos tendrán como sede principal el edificio del Grupo San Valero y abordarán cuestiones relacionadas con la tecnología, la educación, la salud y la transformación de las universidades.

Uno de los cursos más destacados será el dedicado a la inteligencia artificial aplicada a la educación. Organizado en colaboración con Microsoft, analizará el impacto de estas herramientas en los modelos de enseñanza-aprendizaje, la gestión universitaria y la relación entre docentes y estudiantes. La propuesta está orientada a profesionales de la educación, investigadores y responsables académicos interesados en liderar la transformación educativa impulsada por la tecnología.

La inteligencia artificial también será protagonista en el ámbito de la seguridad digital con el curso 'SiberIA: el papel de la inteligencia artificial en la cibersiguridad". El programa estudiará cómo estas tecnologías están revolucionando la detección de amenazas, la protección de infraestructuras críticas y la automatización de respuestas frente a ataques, sin olvidar los riesgos derivados de sus utilización por parte de ciberdelincuentes.

La salud ocupará igualmente un lugar destacado dentro de la programación. El curso 'Trauma: comprender, intervenir y sostener su complejidad en la práctica clínica' ofrecerá una visión actualizada sobre la relación entre experiencias traumáticas y trastornos psicológicos, incorporando conocimientos procedentes de la neurociencia, la psicología y la psicoterapia.

A esta propuesta se sumará un programa centrado en el envejecimiento activo y la promoción de la autonomía personal mediante el ejercicio físico. Los participantes conocerán estrategias para prevenir la fragilidad, reducir el riesgo de caídas y diseñar programas adaptados a personas mayores basados en evidencia científica.

REPENSAR LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO

La principal novedad de esta edición será el curso 'Rediseñando la Universidad: Inteligencia Artificial, Aprendizaje Dual y Microcredenciales del Futuro', una propuesta orientada a analizar cómo las instituciones académicas pueden adaptarse a las nuevas demandas sociales y profesionales. El programa explorará fórmulas para integrar nuevas metodologías formativas, flexibilizar las titulaciones y reforzar la conexión entre universidad y mercado laboral.

Las responsables académicas han defendido que estos espacios permiten abordar de manera transversal retos que ya no pueden analizarse desde disciplinas aisladas. La inteligencia artificial, la salud mental, la innovación educativa o la transformación digital exigen enfoques multidisciplinares capaces de conectar distintos ámbitos del conocimiento.

Además de la oferta desarrollada en Zaragoza, la Universidad San Jorge participará en la programación de San Lorenzo de El Escorial con un curso dedicado a la inmigración, la inclusión social y la construcción de identidades en contextos de movilidad, reforzando así su presencia dentro del programa estival de la Complutense.

Las dos universidades han valorado el carácter abierto e inclusivo de la iniciativa. La organización contempla un programa de becas y ayudas destinado a estudiantes, docentes, profesionales, personas jubiladas y desempleadas. Asimismo, la comunidad universitaria de la USJ dispondrá de veinte becas por cada curso para facilitar el acceso a esta formación especializada.

Con esta segunda edición, Zaragoza consolida su posición dentro de una de las citas académicas más prestigiosas del panorama universitario español. Durante nueve días, la ciudad se convertirá en un espacio de encuentro para expertos, investigadores y profesionales que debatirán sobre algunos de los desafíos que definirán el futuro de la educación, la tecnología, la salud y la sociedad.