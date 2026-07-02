Utrillas (Teruel) acerca el Museo Goya a sus vecinos con una exposición inmersiva

La muestra, de acceso gratuito, puede visitarse en el Centro Social y Formativo Villa de Utrillas. - AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS

UTRILLAS (TERUEL), 2 (EUROPA PRESS)

Utrillas acoge hasta el próximo 22 de julio la exposición itinerante 'Goya, un museo en movimiento';, una iniciativa impulsada por Fundación Ibercaja que lleva parte de la colección del Museo Goya de Zaragoza a distintos municipios aragoneses mientras el edificio permanece cerrado por las obras de ampliación.

La muestra, de acceso gratuito, puede visitarse en el Centro Social y Formativo Villa de Utrillas, un espacio municipal que se ha consolidado como referente cultural tras su remodelación. El antiguo edificio del IFES alberga actualmente la nueva biblioteca, una sala de estudio y la sala de conferencias Francisco Artal, sumando alrededor de 500 metros cuadrados dedicados a la promoción de la cultura, la lectura y la celebración de exposiciones.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha destacado la importancia de acercar la cultura a los municipios del medio rural y poner al alcance de sus vecinos una colección de primer nivel como la del Museo Goya. Además, subraya el valor del espacio elegido para albergar esta muestra, que permite ampliar la oferta cultural del municipio y convertirse en un punto de encuentro para la lectura, el estudio y la organización de actividades expositivas.

La exposición propone una experiencia inmersiva basada en reproducciones digitales de alta calidad de algunas de las obras más representativas del Museo Goya. A través de tótems interactivos, animaciones generadas mediante inteligencia artificial, efectos visuales y recursos audiovisuales, los visitantes pueden conocer tanto la vida y obra del pintor aragonés como la historia del palacio renacentista que alberga el museo zaragozano.

El recorrido incluye seis obras destacadas pertenecientes a la colección de Fundación Ibercaja. Entre ellas figuran 'Autorretrato', 'Retrato de Félix de Azara y Perera' y 'Adoración del nombre de Dios por los ángeles', de Francisco de Goya; 'Virgen entronizada con el Niño y rodeada de ángeles músicos', de Blasco de Grañén; 'Retrato de la Marquesa de Encinares y Manda', de Antonio Saura.

Las animaciones incorporadas permiten que los personajes cobren movimiento, ofreciendo una nueva forma de contemplar estas piezas. La muestra también dedica un espacio a la colección de grabados de Goya que conserva Fundación Ibercaja.

Los visitantes pueden descubrir obras como 'El triunfo de Baco', 'El sueño de la razón produce monstruos', 'Yo lo vi', 'La desgraciada muerte de Pepe Illo en la plaza de Madrid', 'La lealtad y Diversión en España', acompañadas de paneles explicativos que ayudan a comprender su contexto y significado.

Coincidiendo con la llegada de esta exposición, el Ayuntamiento de Utrillas habilita una segunda sala en el mismo edificio para mostrar más de 25 obras realizadas por integrantes del Club de Pintura de Utrillas y por artistas de distintos municipios de la comarca.

Joaquín Moreno ha explicado que esta muestra permite dar visibilidad al trabajo desarrollado durante todo un año por los pintores locales y refuerza el carácter didáctico y participativo de la propuesta cultural. La exposición 'Goya, un museo en movimiento' puede visitarse hasta el 22 de julio en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas, con entrada libre.