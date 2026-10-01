Valle se compromete a "intensificar" la búsqueda de proyectos de inversión para los municipios de Transición Justa

La reunión se ha celebrado en el Ayuntamiento de Andorra. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha asegurado que el Gobierno de Aragón "intensificará la búsqueda de proyectos de inversión en los municipios de Transición Justa".

A ello se ha comprometido Valle este jueves, en la reunión convocada en Andorra por el Ejecutivo autónomo en la que también ha anunciado que "se van a utilizar recursos de los fondos que dispone la comunidad para construir naves industriales en la zona que es algo que nos reclaman los inversores interesados en la comunidad". Los asistentes a la reunión han visitado, asimismo, los polígonos industriales de la localidad.

El encuentro, al que ha acudido la directora del Instituto de Transición Justa, Judit Carreras, ha sido el primero en el que han intervenido la administración autonómica, estatal y comarcal, además de los alcaldes de los municipios de Transición Justa y los afectados por el Nudo Mudéjar, una unión que ha sido celebrada por el conjunto de los asistentes.

Eva Valle ha subrayado que crear empleo "pasa por facilitar la reindustrialización de la zona de forma rápida" y se ha comprometido a "utilizar todos los instrumentos políticos, administrativos y jurídicos a nuestro alcance". Ha recordado que es "esencial aplicar la máxima flexibilidad en el Nudo Mudéjar para atraer empresas y crear, de esta manera, empleo y actividad".

Un objetivo para el que el Gobierno aragonés cree "imprescindible" que la capacidad liberada en el Nudo eléctrico --los 937MW de generación y los cerca de 90MW de capacidad de consumo-- pueda usarse al máximo, con la mayor flexibilidad posible, tanto para proyectos de generación como, especialmente, para proyectos industriales de consumo de forma que se maximicen las oportunidades de desarrollo de la zona y se pueda consolidar una base económica estable y hacerlo "lo antes posible".

PROYECTOS

En el encuentro han participado tanto la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés, como el director general de - Internacionalización y Comercio e Inversión Exterior, Javier Camo.

Por su parte, Javier Camo ha anunciado que "los proyectos de inversión necesitan naves grandes y energía y eso es lo que buscamos poner a disposición de los inversores".

El encuentro también ha servido para hacer balance de las convocatorias de los Fondos de Transición Justa (FTJ), gestionadas por el Instituto Aragonés de Fomento y dirigidas a toda la provincia. En total, a los 34 municipios de Transición Justa han llegado desde 2024 18,2 millones de euros, entre el 40 y el 50% del total de lo asignado a toda la provincia.

Los municipios de Transición Justa tienen cinco puntos más de valoración en las convocatorias del FTJ a los que se añaden cinco puntos más si el municipio tiene una baja densidad.