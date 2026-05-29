Valle dice que la situación de Andorra (Teruel) es "consecuencia directa" de la gestión del Gobierno de España

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha afirmado este viernes que la situación de la actividad económica de Andorra (Teruel) "no es casualidad", sino "consecuencia directa" de la gestión del Gobierno de España.

En respuesta a una pregunta del portavoz de A-TE, Tomás Guitarte, la consejera ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sentenció" las centrales térmicas "casi nada más llegar" y la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "dijo que las centrales tenían poco recorrido" y se negó, "por motivos ideológicos", a dar ayudas para garantizar su viabilidad.

Ha dejado clara la posición del Gobierno de Aragón a favor de la reindustrialización de Andorra y su comarca "con todos los instrumentos a su alcance", subrayando que el modelo de crecimiento económico "es para toda la Comunidad".

Se ha quejado de que la declaración de impacto ambiental del Nudo Mudéjar ha reducido "drásticamente" la inversión empresarial por las "condiciones restrictivas" que impone, considerando que "es la falta de planificación del Gobierno de España" lo que ha limitado más su desarrollo, puntualizando que la Consejería sigue trabajando por este proyecto.

El Gobierno de Aragón "ha actuado con determinación", ha exigido que el Ejecutivo central "cumpla su compromiso" y ha trabajado con alcaldes y agentes sociales para establecer una posición común. "Este Gobierno no va a permitir que una comarca que ya pagó un alto precio vuelva a quedar abandonada", ha recalcado Valle.

MENOS POBLACIÓN

Tomás Guitarte ha avisado de que "la pérdida de población se acrecienta" en Andorra y su comarca "y no llega apenas nadade reindustrialización", criticando que el Ejecutivo de Jorge Azcón "actúa como si nada le incumbiese". Ha preguntado qué actuaciones ha llevado a cabo para reindustrializar Andorra y su entorno.

"La reindustrialización debe llevarse a cabo pase lo que pase con el Nudo Mudéjar, no puede quedarse limitado solo a eso", ha considerado el portavoz de A-TE, haciendo notar que "los megavatios no crean empleo".

Ha expresado su deseo de que la Consejería "sea capaz de fundir la exigenia de esa reindustrialización con la negociación con las grandes tecnológicas", por ejemplo en relación a la fábrica de servidores que AWS ha anunciado para la zona. "Andorra es clave en el PIB de Teruel y no podemos dejar caer una parte importantísima del territorio".