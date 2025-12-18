Vandalizan la nave espacial infantil de la Plaza de la Cultura de la ciudad de Teruel

Nave espacial infantil vandalizada en la plaza de la Cultura. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nave espacial infantil ubicada en la Plaza de la Cultura de la ciudad de Teruel ha vuelto a ser objeto de un nuevo acto vandálico apenas unos días después de haber sido reparada. Se trata de la segunda rotura intencionada en menos de un mes que afecta al principal tobogán de este parque lúdico inspirado en el espacio, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Si en la primera ocasión los daños se produjeron en la parte superior del tobogán principal, en esta segunda intervención vandálica se ha roto la parte inferior del mismo, a pesar de estar fabricado con plástico duro y altamente resistente a impactos. Desde el Ayuntamiento se ha dado orden de proceder a su reparación a la mayor brevedad posible. Hasta que finalicen los trabajos, la zona permanecerá acordonada para evitar su uso y prevenir posibles heridas provocadas por el plástico dañado.

Más allá del coste económico que suponen estas reparaciones, el Consistorio lamenta la distorsión que el cierre temporal de la instalación ocasiona a los numerosos niños y familias que utilizan este parque infantil a diario.

COLABORACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento de Teruel hace un llamamiento a la colaboración ciudadana ante los reiterados actos vandálicos que viene sufriendo la nave espacial infantil de la Plaza de la Cultura y recuerda que se trata de un bien público destinado al disfrute de toda la ciudadanía. Asimismo, advierte de que, en caso de ser identificados, los autores de estos daños deberán hacerse cargo del coste de las reparaciones, además de afrontar la correspondiente sanción.

La atracción fue instalada el 30 de octubre de 2023 en la Plaza de la Cultura, con un coste de 200.000 euros financiados por Red Eléctrica. El parque está diseñado para niños de entre 3 y 14 años y cuenta con una gran estación espacial central que incluye toboganes, claraboyas, mandos y paneles interactivos. Esta estructura principal se conecta con diversas áreas de juego complementarias, como pequeñas subestaciones tematizadas en cohetes, agujeros negros, meteoritos, estrellas fugaces o paneles solares.

El parque destaca especialmente por su apuesta por la integración y la accesibilidad, ya que dispone de rampas que permiten el acceso a niños con dificultades de movilidad y usuarios de sillas de ruedas, convirtiéndose en un espacio inclusivo y de convivencia. Además, su temática espacial refuerza la identidad de la ciudad y lo consolida como el segundo gran parque urbano de Teruel, junto al parque de Los Fueros de inspiración medieval.

El recinto infantil ocupa una superficie aproximada de 300 metros cuadrados y cuenta con seis torres espaciales, siendo la más alta de ellas de siete metros, equipada con dos grandes toboganes curvados y varios túneles para trepar.

A lo largo del recorrido se distribuyen paneles educativos de temática espacial, orientados al desarrollo de la psicomotricidad y rotulados en inglés para fomentar el aprendizaje a través del juego. Todas las estructuras están fabricadas con materiales de alta durabilidad, como acero galvanizado, y se asientan sobre un pavimento amortiguador de seguridad.

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de cuidar y respetar las instalaciones públicas para garantizar su uso y disfrute por parte de toda la ciudadanía, especialmente de los más pequeños.