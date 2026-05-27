Vaquero cree que "es el momento" de convocar elecciones: "Nunca un Gobierno estuvo más salpicado por la corrupción"

1090743.1.260.149.20260527130721 La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha opinado que "es el momento de que los españoles sean quienes decidan el Gobierno que quieren" y que "se les ceda la voz a través de las urnas", porque "nunca un Gobierno estuvo más acorralado y salpicado por los casos de corrupción".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha calificado de "insoportable, indecente e inigualable" la situación que atraviesa España, tras conocerse este miércoles que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a primera hora de la mañana a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez'.

"No ha habido un presidente en la democracia que esté tan salpicado por presuntos, cada vez más claros, hechos de corrupción, tanto en el ámbito personal como en el de Gobierno y orgánico de su partido", ha lamentado la vicepresidenta de Aragón en referencia al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, añadiendo que la intervención de los agentes de la UCO este miércoles en la sede socialista "es un eslabón más de la cadena de casos de corrupción que se están investigando y que persiguen al presidente del Gobierno de España".

Por lo tanto, "es el momento de que sean los españoles quienes decidan el Gobierno que quieren, que se ceda, como tiene que ser en democracia, la voz a todos los españoles a través de las urnas", porque "nunca un gobierno estuvo más acorralado y salpicado por los casos de corrupción", ha esgrimido Mar Vaquero.

PELÍCULA DE LA MAFIA

En el marco de esta investigación, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes, entre otros, por si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

A juicio de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, estos hechos son más propios de "una película de la época de la mafia" que de un Gobierno democrático y "es una indecencia, no solamente a nivel nacional, sino también por la imagen que se está dando a nivel europeo y a nivel internacional".

En este contexto, Vaquero ha confiado en que los socios del Gobierno de España y, por tanto, "participan de la acción de gobierno en el día a día, reflexionen sobre si piensan acompañar a este Gobierno salpicado por la corrupción del Partido Socialista hasta el final de sus días o van a tomar una decisión" ante la "extrema gravedad" de las últimas informaciones.

"Puede que Sánchez, por la responsabilidad que tenga en estos hechos, se merezca ser perseguido por la justicia, sin duda alguna, pero los españoles no se merecen un presidente y un Gobierno que les dirija en estas circunstancias", ha manifestado la también consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, instando al presidente del Gobierno a "dejar que los españoles hablaran y tomaran decisiones".

DESCARTADO EL ADELANTO ELECTORAL

Acerca de las declaraciones de Pedro Sánchez desde Roma en las que ha descartado un adelanto electoral, reiterando su intención de completar la legislatura y aduciendo que en la situación internacional actual lo que se necesita es estabilidad y no meter al país en una "parálisis", Vaquero ha cuestionado que el líder del Gobierno de España sea "el más adecuado para valorar el interés general de los ciudadanos".

Ha argumentado la vicepresidenta aragonesa que "todo lo que estamos viendo es que Sánchez se preocupa del interés personal, solo sí mismo", de manera que "quienes deberían opinar de esta situación vergonzosa y vergonzante son los ciudadanos, porque afecta a la imagen de nuestro país".

"Al presidente Sánchez cada día le queda un día menos. Es evidente. Tarde o temprano, la democracia va a ser más fuerte que Pedro Sánchez", ha indicado Vaquero, anotando que el jefe del Ejecutivo central "cree que está por encima de la libertad, de los tribunales y de nuestra Constitución y eso es lo que pone en riesgo nuestra democracia y el Estado derecho".

"Afortunadamente, sabemos que la democracia va a funcionar, que la Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la UCO van a funcionar y son quienes en estos momentos están defendiendo el interés general de todos los españoles", ha concluido.