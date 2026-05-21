Vaquero defiende la "promesa electoral" de concertar Bachillerato: "En la manifestación no estaban todas las familias"

1089232.1.260.149.20260521141715 La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en rueda de prensa de Consejo de Gobierno. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que desde el Ejecutivo autonómico "respetamos" a quienes se oponen a la concertación del Bachillerato, pero es "una promesa, un compromiso que se hizo en campaña electoral que hemos cumplido", para añadir que en la manifestación promovida por la comunidad educativa este miércoles "no estaban todas las familias aragonesas".

Tras la rueda de prensa para informar sobre los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, Vaquero ha respondido a preguntas de los medios de comunicación sobre la manifestación convocada por los sindicatos en defensa de la educación pública y contra la concertación del Bachillerato que el Gobierno de Aragón prevé implementar el próximo curso escolar.

"La educación concertada, sostenida con fondos públicos, ha sido un éxito y ha convivido perfectísimamente con otros modelos y es, lógicamente, lo que se quiere prolongar hacia otro nivel de estudios como es el Bachillerato", ha aclarado Vaquero, para recalcar que esta iniciativa es una promesa de los 'populares' en campaña electoral que "hemos cumplido".

En este punto, ha insistido en que desde el Gobierno de Aragón se respeta cualquier tipo de manifestación y "apoya la eduación pública", pero "ahí no estaban todas las familias aragonesas que, como suele pasar, hay una gran mayoría silenciosa". De hecho, ha recordado que durante el gobierno de los socialistas "30.000 personas salieron a la calle para defender a la escuela concertada que quisieron dejar sin financiación".

De hecho, ha continuado Mar Vaquero, este Gobierno de Aragón "ha apostado más que ningún otro anterior por reforzar la educación pública en materia de infraestructuras y de mejora del salario de los profesores". Se ha referido a la intervención del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en comisión en las Cortes de Aragón, cuando cifró en más de 140 millones de euros la inversión en educación pública en la pasada legislatura.

COHERENCIA

Mar Vaquero ha apelado a la "coherencia" para ser respetuosos con los acuerdos y las promesas de campaña electoral, como es el caso de la concertación del Bachillerato, puesto que fue una medida respaldada por "la mayoría" de los aragoneses con sus votos.

"Lamentablemente, tenemos ejemplos de gobiernos que engañan a sus votantes e incumplen permanentemente, pero no va a ser nuestro modelo ni nuestro referente, y el Gobierno de Aragón tiene que cumplir con sus compromisos con los aragoneses, seguir trabajando por la mejora, por la defensa de la libertad en materia educativa, y sobre todo, por la excelencia", ha zanjado Vaquero.

ENTABLAR DIÁLOGO

Por otro lado, ha aludido a la llegada del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a un acto sobre agroalimentación en Huesca este miércoles donde le esperaba parte de la comunidad educativa y le recibieron entre pitos y abucheos a modo de protesta por la concertación del Bachillerato.

"El presidente hizo algo que rara vez vemos en política, y creo que eso también dignifica la figura del político y más cuando es un presidente de una comunidad autónoma", ha argumentado Vaquero, quien ha agregado que "ante esas reivindicaciones y manifestaciones", Azcón "se acercó para hablar, que es lo que hace siempre"

Por el contrario, hay otros presidentes de gobiernos que "se tienen que esconder ante los abucheos, que salen corriendo o que incluso, de forma totalmente cobarde, no atienden a quienes hacen sus reivindicaciones", frente a Azcón, que "quiso es entablar un diálogo, porque nos interesan también todas las reivindicaciones y son respetables", algo que, a su juicio, "tiene que ver con diferentes formas de ser de presidentes del gobierno".

MEDALLA DE LA EDUCACIÓN ARAGONESA

En otro orden de cosas, Mar Vaquero ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de la Medalla de la Educación Aragonesa a la Fundación Edelvives, en reconocimiento a su "destacada contribución y servicio a la educación aragonesa". De este modo, ha expresado, se reconoce su "centenaria trayectoria y su indisoluble vínculo con Aragón".

Asimismo, se ha valorado su "apuesta decidida por la innovación pedagógica y la digitalización educativa, su labor humanista centrada en la cultura del cuidado y su incansable compromiso social y solidario". Se destaca también su "concepción de la educación como un servicio esencial para el desarrollo de la dignidad humana y como eje vertebrador de una sociedad más justa".

Edelvives, fundada en 1889, es la editorial educativa más antigua de España y una de las instituciones de referencia en el ámbito educativo nacional e internacional. A lo largo de más de 137 años de historia mantiene su misión fundacional 100% social y su firme compromiso con la educación. Con sede central en Zaragoza desde 1941, Fundación Edelvives ha construido un modelo empresarial singular, basado en la integración completa de toda su cadena de valor.

Es la única editorial educativa que conserva capacidades propias de impresión y logística, lo que le permite garantizar altos estándares de calidad, flexibilidad y personalización. Esta apuesta se materializa en la mayor planta de impresión digital educativa personalizada de Europa y en una estructura que cuenta con más de 1.100 profesionales y presencia en más de 28 países.

La compañía ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema educativo global que abarca contenidos curriculares, literatura infantil y juvenil, tecnología educativa, acompañamiento a familias e impulso de nuevas iniciativas.

Como es tradición, la Medalla de la Educación Aragonesa se entregará con motivo del Día de la Educación Aragonesa, que reunirá el próximo día 28 de mayo al sector en la Sala de la Corona para celebrar el compromiso y la implicación de toda la comunidad educativa y premiar la excelencia del alumnado en todas las etapas educativas.

CRUCES DE JOSÉ DE CALASANZ

Ese mismo día se reconocerá también a cinco referentes del ámbito educativo con las Cruces de José de Calasanz, en este caso, a Ana Alcolea, "por su extraordinaria capacidad para tender puentes entre la creación literaria y el aula" y cuya trayectoria como profesora de Secundaria, unida a una producción literaria de referencia en el ámbito infantil y juvenil, ha sido fundamental para la formación lectora y ética de generaciones de alumnado.

Así como a Arturo Arizón --a título póstumo--, en reconocimiento a su incansable entrega y compromiso con la participación de las familias en el sistema educativo. Como representante de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón (FECAPA) y figura clave en numerosos órganos de participación y garantías de Huesca, su labor se caracterizó por la búsqueda constante de soluciones, el rigor y la serenidad.

A José Calvo, por su dedicación infatigable a la mejora de la calidad educativa y la formación del profesorado en Aragón. Desde su dirección en el Centro de Evaluación, Formación y Calidad de Aragón, CEFyCA, ha liderado con éxito la transformación digital de las evaluaciones de diagnóstico y ha demostrado su compromiso con el sistema educativo aragonés durante la gestión de datos críticos en la pandemia.

También a Natalia López por su liderazgo innovador en la enseñanza de lenguas extranjeras y su destacada labor en la red de formación del profesorado. Su trayectoria en programas bilingües y al frente de centros educativos públicos la sitúan como un referente en la metodología de idiomas.

Por último, a José María Marín, por dedicación a la docencia y al impulso de la libertad de enseñanza, con más de 50 años de labor ininterrumpida en el Colegio Sagrada Familia de Zaragoza y su liderazgo en la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón representando el compromiso de los centros concertados con la educación integral y de calidad.