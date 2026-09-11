Vaquero dice que la operación para salvar los bienes de San Juan de la Peña fue "un ejemplo de anticipación"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que la operación para salvar del fuego los bienes culturales del monasterio viejo de San Juan de la Peña, el 13 de agosto, durante el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), fue "un ejemplo de anticipación a los acontecimientos, de capacidad de coordinación y de sensibilidad".

Ha comparecido a petición del diputado del PSOE Marcel Iglesias, a quien ha reprochado que los socialistas "utilizan las tragedias con muy poco acierto para sacar rédito político".

Vaquero ha resaltado en todo momento "la coordinación" de los Departamentos de Interior, Medio Ambiente y Presidencia, en el marco de las inversiones anuales en protección de los bienes culturales de la Comunidad Autónoma.

La vicepresidenta ha defendido "el compromiso y la responsabilidad" del Ejecutivo ante los incendios forestales, haciendo notar que "lo primero eran las personas", aunque también los bienes culturales, recalcando que "asumimos el compromiso" que marca la legislación en relación a la protección de los bienes culturales, en este caso los de San Juan de la Peña.

Se ha dirigido a Iglesias para realzar la participación en el salvamente de los bienes de todos los componentes del operativo de extinción de incendios y la Hermandad de San Juan de la Peña, lamentando que los socialistas, "como aves rapaces utilizan cualquier ocasión para intentar sacar rédito político".

La intervención en San Juan de la Peña comenzó en "las primeras horas" del 13 de agosto y los bienes "se consiguieron poner a salvo", ha explicado la consejera, reafirmando el "compromiso" del Gobierno de Aragón con "la Historia y las generaciones futuras".

"San Juan de la Peña nos permite remitirnos a los tiempos históricos de los territorios pirenaicos, a la formación del Reino de Aragón, y tiene una significación que alcanza a Navarra y al resto de nuestra nación", ha observado Mar Vaquero, quien ha agradecido al Gobierno Foral de Navarra su preocupación por los bienes de San Juan de la Peña. "Ustedes no llamaron para preguntar", se ha quejado Vaquero en alusión al PSOE Aragón.

ACTUACIÓN "IMPECABLE"

La actuación fue "impecable" y "se consiguió el resultado de que esos bienes estén a salvo", ha aseverado la vicepresidenta, para quien "si hubiera gobernado el Partido Socialista, seguramente esos bienes no estarían a salvo".

El operativo fue coordinado por el 112 y el Gobierno estuvo "en permanente contacto", actuando "con anticipación y criterio técnico, no desde el exterior".

Fue "un ejemplo de anticipación a los acontecimientos", ha proclamado. En una primera intervención, la UME rescató las piezas arqueológicas y el uniforme del Conde de Aranda y en una segunda fase se salvaron los restos de los reyes de Aragón, desde entonces custodiados en el Museo de Huesca.

"Esos restos volverán" a San Juan de la Peña, "donde tienen que volver a estar" para que "todos los aragoneses puedan seguir visitando este monumento que tiene que ver con la memoria y la Historia", ha proclamado Mar Vaquero.

"EPISODIO BOCHORNOSO"

El diputado del PSOE Marcel Iglesias ha señalado que el 13 de agosto "se vivió un episodio bochornoso" por "la falta de competencia política del Gobierno de Aragón" en relación a los bienes del monasterio, con "imágenes lamentables" de la evacuación "deprisa y corriendo", puntualizando que no se refiere al "sensacional trabajo" de los técnicos de Cultura, Protección Civil y la Guardia Civil, sino a "la dirección política".

"¿Por qué no se bajaron los bienes hasta el día 13? ¿por qué se puso en riesgo no solo los bienes sino a Protección Civil? ¿Por qué no se ordenó la evacuación mucho antes?", ha preguntado Iglesias, observando que "el monasterio alberga mil años de nuestra Historia, hay restos desde el siglo VIII, es nuestro origen, el alma de Aragón".

"Los restos de nuestros bienes no se salvaron gracias a Dios, sino gracias a la UME y la Guardia Civil", ha espetado Iglesias a Vaquero, tras lo que ha preguntado "qué hicieron" desde el día 10, cuando "ya se sabía que el fuego corría hacia San Juan de la Peña", hasta el día 13, cuando se llevó a cabo la evacuación.

Ha llamado la atención sobre "la indignación" entre los expertos de Cultura y Patrimonio porque "se pusieron en riesgo innecesariamente bienes y personas".

"No tengo duda de que todo el personal hizo todo lo que pudo", ha continuado el diputado del PSOE, celebrando que "afortunadamente los bienes están a salvo". Ese día "se actuó tarde", lo que "es una responsabilidad política del Gobierno de Aragón", aseverando que hubo "un ridículo histórico".