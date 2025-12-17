Vaquero dice que el PSOE lleva dos años con "el ansia" de limitar el trabajo del Gobierno de Aragón y "no es de fiar"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que el PSOE lleva dos años con "el ansia" de limitar el trabajo del Gobierno y que su candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, "no es de fiar".

Ha respondido así a las denuncias del PSOE por supuesto incumplimiento de la normativa electoral, enfatizando que el Ejecutivo de Jorge Azcón "no va a estar paralizado" porque "hay muchos proyectos en marcha y el día a día va a continuar".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero ha criticado que durante los dos años de legislatura "el Partido Socialista ha intentado bloquear el trabajo del Gobierno de Aragón".

"El hecho de que traten, en estos momentos, de denunciar el trabajo cotidiano y normal que hace el Gobierno de Aragón no es nuevo y por eso la semana pasada le dijimos a la señora Pilar Alegría que el Partido Socialista de Aragón no es de fiar" y que "cuando Alegría decía que ofrecía una mano tendida no es de fiar porque sabíamos que era una mano que, lógicamente, nos iba a quemar". Los socialistas "no son de fiar y han intentado bloquear proyectos".

"Seguiremos con nuestros compromisos con los aragoneses para que no vean interrumpido ninguno de nuestros proyectos" porque "Aragón no puede paralizarse, ni siquiera ralentizarse por la convocatoria de unas elecciones".

"Está claro que no nos inventamos los proyectos de un día para otro", ha continuado Vaquero, quien ha señalado que el Gobierno lleva trabajando dos añosi en muchos de los proyectos que se han materializado "y otros que se van a materializar en los próximos días", de forma que "este Gobierno no va a parar".

La también portavoz del Gobierno de Aragón ha considerado que "la convocatoria de elecciones no puede paralizar la actividad de una Comunidad Autónoma porque sería una gran irresponsabilidad" y que "el compromiso del Gobierno de Aragón con todos los aragoneses se mantiene intacto".

Desde el Ejecutivo "queremos seguir dando esa velocidad que hemos hecho con el impulso a la actividad económica, a la formación, a la mejora de los servicios públicos y eso forma parte del trabajo del Gobierno que en estos momentos está trabajando".

El Gobierno no está en funciones a fecha de hoy, ha observado, ya que lo estará a partir de día de celebración de las elecciones, el 8 de febrero: "Estamos desarrollando una actividad normal". También ha dicho que son "plenamente conocedores de cuáles son las limitaciones que la ley electoral prevé" y lo van a respetar, insistiendo en que "el trabajo del día a día no son anuncios ni es publicidad electoral".

El Ejecutivo trabaja con total "transparencia", como ha venido haciendo "permanentemente" y "como han hecho todos los Gobiernos cuando se convocan elecciones", en relación al "trabajo diario, los expedientes que estaban en marcha, todo aquello que está proyectado".

"De la misma forma que yo hoy les cuento en esta rueda de prensa los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, así lo haremos hasta el último Consejo de Gobierno previo a la celebración de las elecciones. Y después en funciones, que seguiremos impulsando también ese trabajo, se lo seguiremos contando", ha avisado Vaquero.

TERUEL

A juicio de Mar Vaquero, la provincia de Teruel "no ha sido bien tratada" por el Gobierno de España. Ha indicado que Alegría, en su etapa de portavoz del Gobierno de España, "trató de comprar las ayudas al funcionamiento del 20% con la financiación privilegiada" y recientemente el diputado autonómico del PSOE Daniel Alastuey comparó estas ayudas con "privilegios para las empresas" y "eso no es así".

"La provincia de Teruel merece oportunidades, merece impulso al empleo y esperemos que estos proyectos en los que estamos trabajando y que puedan dar luz para desarrollar actividades y proyectos empresariales, pues podamos verlos pronto".