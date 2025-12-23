Vaquero, sobre la falta de acuerdo con Vox: "Más allá de la legalidad ningún gobierno debe entrar y ese es el límite"

Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Extraordinario. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha recalcado que todos los grupos parlamentarios "sabían que si no había acuerdo --presupuestario-- se convocarían elecciones" y, en el caso de Vox, ha indicado que no se puede llegar a acuerdos "cuando te pueden plantear cuestiones que están fuera de la legalidad".

"Dentro de la legalidad todo es negociable, pero más allá de la legalidad ningún gobierno debe entrar y es lo que hemos mantenido como límite", ha defendido Vaquero en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, tras un Consejo de Gobierno Extraordinario, sobre la relación del Ejecutivo autonómico con los de Santiago Abascal tras el fracaso en la negociación de los presupuestos para 2026.

Mar Vaquero ha subrayado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "siempre ha tendido la mano a todos los grupos, lógicamente también a Vox, que fue socio de gobierno en esta legislatura durante casi un año", pero los acuerdos han de enmarcarse en las "competencias" del Ejecutivo autonómico y "buscando el mínimo común denominador que represente a la mayoría social y política de Aragón".

Por lo tanto, la decisión de Jorge Azcón de convocar elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero "es coherente y es responsable", algo que "había anunciado ya previamente". En este punto, ha contrapuesto el "modelo de gobierno responsable y coherente" de Aragón "que si no tiene presupuestos, convoca elecciones" frente a otros que "reiteradamente pueden estar sin presupuesto año tras año", en alusión al Ejecutivo central.

"NO HAY NINGUNA PUERTA CERRADA"

Ha opinado que es posible llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, a pesar de las diferencias con sus modelos y programas, "pero siempre dentro de las competencias que tiene el Gobierno de Aragón", porque "no podemos asumir cuestiones que exceden de lo recogido en el Estatuto de Autonomía".

Así, ha asegurado: "No hay ninguna puerta cerrada" a alcanzar acuerdos sobre aquellas demandas que están dentro del área de actuación del Gobierno de Aragón y busquen el "común denominador que represente a la mayoría social y política" de la comunidad autónoma.