Varias asociaciones alegan contra un proyecto de REE que atraviesa Aragón y Cataluña por tener un riesgo "inasumible"

TERUEL 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya han presentado alegaciones formales contra el proyecto de Red Eléctrica de España (REE) denominado "Eje Escatrón-Els Aubals-La Secuita", una infraestructura de transporte eléctrico que pretende atravesar Aragón y Cataluña, y que podría suponer un "riesgo ambiental, territorial y social que consideramos inasumible".

Estas alegaciones se han elaborado en coordinación con otras plataformas de Aragón y Cataluña, con las que estas dos entidades comparten análisis, preocupaciones y estrategia.

UN PROYECTO UNITARIO DISFRAZADO DE SIETE

Ambas entidades consideran que el proyecto, pese a ser una única infraestructura lineal de más de 170 kilómetros, ha sido fragmentado "artificialmente" en siete expedientes administrativos repartidos entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Generalitat de Cataluña.

"Aunque REE intenta presentarlo como si fueran siete proyectos distintos, sabemos --y lo reconoce su propio Estudio de Impacto Ambiental-- que estamos ante un único eje eléctrico", han alertado.

Trocearlo de esta manera, han asegurado, "no responde a ninguna necesidad técnica", sino que es una forma de "rebajar artificialmente la magnitud de los impactos, impedir una evaluación ambiental realista y completa, vulnerar la legislación vigente y dificultar que la ciudadanía pueda entender y evaluar el proyecto en su conjunto", han avisado.

Impactos acumulativos que desaparecen al fragmentar el proyecto

Si se analiza el eje completo --"como exige la lógica y la ley"-- el impacto es "evidente", han detectado al argumentar que puede generar "un efecto barrera continuo para la fauna a lo largo de más de 170 kilómetros, una pérdida crítica de conectividad ecológica, impactos acumulados sobre especies protegidas como el águila perdicera, afecciones a espacios de la Red Natura 2000, y una presión añadida sobre el paisaje, el suelo agrario y los corredores naturales".

Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) analiza cada tramo como si no tuviera relación con el resto. Evaluar piezas sueltas es una forma de "ocultar la dimensión real del daño", han criticado apostillando que lo que afecta al territorio es el conjunto.

UN TERRITORIO YA SATURADO POR LA MASIFICACIÓN EÓLICA

Este eje eléctrico no es una infraestructura aislada, sino que está directamente vinculado a la evacuación de macrocentrales eólicas y fotovoltaicas proyectadas en Aragón, que "soporta una presión enorme por la implantación masiva y desordenada de renovables, y esta línea sería la infraestructura que permitiría seguir ampliando esa saturación".

Por ello, el EsIA "evita analizar" la relación entre la línea y las plantas de renovables que la justifican, pese a que la ley obliga a ello, han recordado.

PRECEDENTE DE LA INVIABILIDAD

En 2021 se evaluó un proyecto prácticamente idéntico --el "Clúster Begues"-- y fue declarado ambientalmente inviable por la Generalitat de Cataluña debido a sus impactos críticos sobre el águila perdicera y la Red Natura 2000. El MITECO confirmó esa inviabilidad en enero de 2025.

Al respecto, han subrayado que la legislación es clara para subrayar que "no se puede repetir indefinidamente el mismo proyecto, y no se pueden admitir proyectos sustancialmente análogos a otros ya rechazados. Y este lo es", han zanjado.

INDEFENSIÓN CIUDADANA Y FALTA DE TRANSPARENCIA

La fragmentación del proyecto obliga a vecinos y ayuntamientos a revisar siete expedientes distintos y miles de páginas dispersas. Esto dificulta "enormemente" presentar alegaciones informadas y compromete la autonomía municipal, ha comentado ambas entidades.

"La ciudadanía no puede defender su territorio si la información se presenta de forma deliberadamente fragmentada", han agregado en este sentido

Tras esta exposición tanto la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel como Gent del Matarranya han solicitado declarar "insuficiente" el Estudio de Impacto Ambiental, por no evaluar el proyecto en su integridad.

Exigen a REE un nuevo EsIA "único e integrado", que analice el eje completo y sus impactos acumulados; inadmitir el proyecto, aplicando el artículo 39.4.c) de la Ley 21/2013, por ser sustancialmente análogo al proyecto rechazado en 2021; y retrotraer el procedimiento si no se inadmite, para corregir el alcance del estudio.

Otra petición es garantizar una evaluación ambiental transparente, rigurosa y coordinada, respetando los principios de prevención y no regresión.

LLAMAMIENTO A LA DEFENSA DEL TERRITORIO

Para estas entidades, este proyecto "no es una simple línea eléctrica, sino una infraestructura que condicionará el futuro del territorio y que se suma a una presión renovable ya insostenible".

Por ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a las instituciones para que "defiendan el paisaje, la biodiversidad y el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio territorio".