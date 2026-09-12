Variawa/Moore se imponen en la prólogo de coches de la Baja España Aragón con Ferreira y De Mévius

Vehículo Santana en la Baja España Aragón. - RAIMON ROSICH.

TERUEL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los coches ya han tenido su primera toma de contacto con la Baja España Aragón 2026. La prólogo disputada en Gea de Albarracín (Teruel) este viernes ha servido para que los equipos conozcan el terreno y, sobre todo, para empezar a marcar las primeras diferencias antes de las jornadas decisivas de la prueba. Variawa/Moore se han impuesto, seguidos de Ferreira y De Mévius.

Sobre el recorrido, los principales pilotos han podido completar la prólogo sin incidentes importantes. Los tiempos han dejado una clasificación bastante ajustada en las primeras posiciones, aunque las diferencias todavía son pequeñas y queda por delante buena parte de la prueba.

En cuanto a la categoría de coches, Saood Variawa (Toyota Hilux EVO), acompañado por Charan Moore, ha marcado el mejor tiempo, con un registro de 4:06,6. A menos de dos segundos ha terminado Joao Ferreira (Toyota Hilux EVO), junto a Filipe Palmeiro, con 4:07,9, mientras que Guillaume De Mevius (X-Raid Mini JCW Rally 3.0i), acompañado por Mathieu Baumel, ha completado las tres primeras posiciones con un tiempo de 4:11,3 En cuanto a los tiempos de la categoría de buggys 'Challenger', Gonçalo Guerreiro (Taurus Evo Max), copilotado por Joel Lutas, ha conseguido el mejor registro de la categoría con un tiempo de 4:18,7.

Henk Klaassen (Taurus T3 Max), junto a Sasha Siripanyavuthi, ha terminado segundo con 4:23,7, mientras que el español Eduard Pons (Taurus Evo Max), acompañado por Cándido Carrera, ha completado las tres primeras posiciones con un tiempo de 4:29,9.

Dentro de la categoría SSV, Afonso Oliveira/DanielJordao a bordo de un BRP CanAm Maverick R, ha marcado el mejor registro con un tiempo de 4:35,1. Segundos han sido Mansour Al Helei/Khalid Alkendi, también con un BRP Can-Am Maverick R, con 4:36,6, mientras que Paulo Rodrigues/Fausto Mota, ha completado las tres primeras posiciones con un tiempo de 4:38,8, también al volante de un BRP CanAm Maverick R. Con la prólogo ya completada, tanto los coches como los buggys afrontarán ahora las jornadas principales de la Baja España Aragón 2026.

A partir de este momento, los pilotos tendrán por delante los tramos más exigentes de la prueba, donde deberán mantener el ritmo y evitar errores para luchar por las primeras posiciones. La etapa de este sábado incluye dos Sectores Selectivos a cubrir. SS1 - Argente/Concud (151,07 km) y SS2 Caminreal/Gea de Albarracín (180,08 km).