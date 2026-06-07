Veinte pymes aragonesas recibirán ayudas del IAF para avanzar en su transformación digital en 2026. - IAF

ZARAGOZA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), ha resuelto la convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empresas para actuaciones de digitalización correspondiente al año 2026. Esta convocatoria se publicó mediante Orden PEJ/443/2026, de 2 de marzo (BOA nº 52 de 17 de marzo de 2026), con una dotación presupuestaria total de 695.000 euros.

En total, se han recibido 73 solicitudes, tras el desistimiento de dos solicitantes, de las cuales 20 han resultado beneficiarias. Las 53 restantes han sido desestimadas, 37 por agotamiento presupuestario y 16 por no reunir los requisitos.

Las actuaciones aprobadas permitirán movilizar una inversión total subvencionable de 1.254.230,21 euros, impulsando la transformación digital de pymes en ámbitos como la inteligencia artificial, ERP, ciberseguridad, trazabilidad, automatización o integración de plataformas.

El periodo de ejecución subvencionable abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2026, fecha que marca también el plazo máximo para justificar la subvención. Las solicitudes de pago deberán realizarse de forma electrónica a través de la sede del Gobierno de Aragón, con la modalidad de justificación mediante cuenta auditada.

Con esta línea de ayudas, el IAF refuerza su compromiso con la transformación digital del tejido empresarial aragonés, apoyando proyectos que mejoran la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas del territorio.

Se puede obtener más información en el siguiente enlace: https://iaf.es/ayudas-pequennas-medianas-empresas-digitaliza...