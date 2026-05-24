El verano adelantado sobrecarga el trabajo del GREIM: catorce rescates en el Pirineo aragonés

Una senderista de 50 años vecina de San Sebastián (Guipuzcoa) es evacuada por el helicóptero de la Guardia Civil tras sufrir un esguince en una rodilla por un tropiezo en las inmediaciones del Pico Petrechema, en Ansó. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta 14 rescates y más de una veintena de personas auxiliadas es el balance que presenta la Guardia Civil en esta semana de temperaturas veraniegas en el Pirineo aragonés, con varios casos de excursionistas faltos de preparación y materiales adecuados y accidentes graves, entre los que destacan el de un parapentista de 32 años vecino de Madrid con una posible fractura de vértebra tras precipitarse al suelo desde el salto de Rialp, en Castejón de Sos y el caso de una pareja de 41 años de Zaragoza que se quedó enriscada con dos pequeños de 5 y 1 año "por la sobreestimación de sus posibilidades" en el collado de Totiellas, en Aisa.

El lunes 18 el GREIM de Boltaña auxilió a dos ciclistas de montaña de 57 y 62 años y vecinos de la comarca del Sobrarbe porque uno de ellos se había esguinzado una muñeca fruto de una caída en las cercanías de Murillo de Sampietro (Huesca).

Ese mismo día, dos jóvenes montañeros de 18 y 19 años, vecinos de Sant Adriá de Besós (Barcelona) fueron rescatados tras verse superados por el escenario del descenso del corredor de la Rimaya del pico Maladeta, en Benasque, y quedar enriscados. La Guardia Civil lo deja claro en su informe: "Sobreestimación de sus posibilidades, carencia de material adecuado, de planificación de la actividad y falta de atención y de nivel técnico".

Al día siguiente, un senderista de 75 años vecino de Barcelona fue evacuado con un golpe en la cabeza y un dedo luxado tras caerse en la zona del río Forcaz junto a la cantera Pueyo Ferrer, en Aínsa (Huesca). Fue trasladado en un primer momento al centro de salud de Aínsa, y luego llevado en ambulancia al Hospital de Barbastro.

El miércoles 20 de mayo un montañero de 25 años vecino de Viladecans (Barcelona) fue auxiliado por el GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 tras caerse y sufrir un esguince de rodilla en las cercanías de la Brecha de Rolando (T.M. Fanlo).

El jueves 21, el GREIM de Huesca, la Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 se ocuparon de un ciclista de montaña de 70 años y vecino de Zaragoza que se lesionó una rodilla al caerse en la pista forestal Ibirque, en Sabiñánigo (Huesca). Además, ese mismo día un senderista de 74 años y de nacionalidad francesa fue evacuado en las inmediaciones del Pico Borreguil de la Cuca, en Canfranc, y trasladado en la aeronave de la Unidad Aérea de Huesca tras presentar síntomas de agotamiento leve. Acabó en el Hospital de Jaca.

Dos vecinos de Barcelona de 26 y 27 años recibieron auxilio tras quedarse enriscados el viernes 22 en el Tossal de Cubera, en Benasque.

CINCO RESCATES ESTE PASADO SÁBADO

El sábado 23 fue el día con más trabajo con hasta cinco salidas de urgencia. Una mujer de 57 años vecina de Ripollet (Barcelona) resultó herida en una caída por una pendiente durante la ascensión al Gamo Negro desde el Collado Pondiellos, en Panticosa. La excursionista fue llevada al Hospital de Jaca. EN el momento del accidente iba en compañía de dos compañeros de 59 y 69 años y vecinos de Calafell (Tarragona) y San Pedro de Ribas (Barcelona), respectivamente.

También, una senderista alemana de 63 años sufrió un esguince de tobillo en las inmediaciones del Pico Bisaurin, en Aragüés del Puerto; y un senderista de 47 años vecino de la provincia de Vizcaya se fracturó ambos tobillos a causa de una caída en el embudo de Pineta del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Bielsa; una senderista de 50 años vecina de San Sebastián (Guipuzcoa) se esguinzó una rodilla tras un tropiezo en las inmediaciones del Pico Petrechema, en Ansó.

La hoja semanal de servicios de la Guardia Civil se cierra con el rescate este domingo de un barranquista aquejado de un esguince de tobillo fruto de un tropiezo en el barranco de la Peonera, en Bierge. Se ha activado el GREIM de Huesca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al barranquista, ha sido evacuado y trasladado en la aeronave hasta el aeropuerto de Huesca Pirineos, y transferido a una ambulancia para ser llevado al Hospital San Jorge de la localidad de Huesca. Se trata de un hombre de 52 años y nacionalidad francesa.