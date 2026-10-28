La VI Asamblea de Entidades Locales de la Agenda 2030 apuesta por el trabajo conjunto de las Administraciones

VI Asamblea de Entidades Locales de la Agenda 2030. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VI Asamblea de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que se celebra este miércoles y jueves en Huesca, se centra en la coherencia y el trabajo conjunto entre las administraciones, locales, autonómicas y nacional.

Alcaldes, concejales y equipos técnicos de municipios de toda España se reúnen en el Palacio de Congresos hasta mañana jueves bajo el lema 'Impulsando la coherencia de las políticas locales desde la Agenda 2030'

La asamblea reúne en Huesca a representantes institucionales de toda España para abordar los retos del desarrollo sostenible desde el ámbito local, a través de varias mesas redondas y paneles de experiencias.

Uno de los participantes es el director general de la Agenda 2030 en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil, quien ha trasladado que "los países europeos son los primeros en el cumplimiento de la agenda 2030 y España está entre ellos", mejorando su posición, ya que ha pasado del puesto 30 al 15.

Ha indicado que "aunque se ha mejorado, los objetivos de desarrollo sostenible no avanzan al ritmo necesario" y en este punto, ha animado a las comunidades autónomas a seguir el avance de los municipios.

Perejil ha apuntado que "a nivel internacional, desde 2019, a causa de las tensiones geopolíticas, los objetivos de desarrollo sostenible no están avanzando al ritmo que debería, pero lo que se ha avanzado es esencial para tener un mejor planeta".

Los países europeos son los que más cumplen la Agenda 2030 y en este punto, ha dicho que "en los últimos 11 años, las administraciones han ido implantando la Agenda y ha habido avances en protección social, generación de energía eléctrica o reducción del desempleo, queda avanzar en vivienda" y ha pedido a las comunidades autónomas que avancen como lo hacen los municipios.

La Agenda 2030 contempla cuestiones como la lucha contra el cambio climático, el aire limpio, la reducción de las desigualdades o la igualdad de género, y su amplio carácter posibilita que las administraciones implanten sus objetivos dependiendo de su ámbito, ya puede ser, por ejemplo, arreglando un parque o atendiendo a la población ante una ola de calor.

COORDINACIÓN

Precisamente, la jornada que este miércoles se desarrolla en Huesca se centra en la coherencia de políticas, es decir, "que las políticas que se hagan no deshagan otras y que sea compatible la sostenibilidad medioambiental con la sostenibilidad económica y social y que las administraciones trabajen de forma coordinada", en palabras del secretario general de la FEMP, Luis Martínez.

Por su parte, el alcalde de Coslada y vicepresidente primero de la Red Agenda 2030, Ángel Viveros, ha resaltado la "importancia de la coherencia y del trabajo conjunto entre las administraciones, locales, autonómicas y nacional".

El presidente de la Red Agenda 2030, Antonio Pérez, ha hablado también de la coherencia y de implantar la agenda de acuerdo a las políticas que se realicen en cada territorio.

ODS CUMPLIDOS EN HUESCA

La alcaldesa de Huesca y vicepresidenta segunda de la Red Agenda 2030, Lorena Orduna, ha inaugurado la jornada y ha asegurado que Huesca cumple prácticamente todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "En la ciudad de Huesca se cumplen prácticamente todos los objetivos, excepto el que habla del mar y es una ciudad que prácticamente está libre de contaminación".

Orduna ha reivindicado, en su intervención, una sostenibilidad "con sentido común, con equilibrio y, sobre todo, con las personas en el centro".

Ha dado la bienvenida a los asistentes a "una ciudad que cree en su futuro, que apuesta por el desarrollo y que entiende que la sostenibilidad debe ser, ante todo, una oportunidad para mejorar la vida de las personas". La alcaldesa ha subrayado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible "son claros, son necesarios, son objetivos que compartimos" y que "la sostenibilidad no es una cuestión de etiqueta ideológica", por lo que ha defendido "abrir espacios de diálogo y escuchar opiniones diferentes".

Orduna ha dedicado una parte destacada de su intervención al sector primario. "Huesca es tierra de agricultores y ganaderos", ha recordado, antes de advertir de que "una agricultura sin agricultores y una ganadería sin ganaderos no representan ningún modelo de sostenibilidad".

En este sentido, ha señalado que "la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social deben caminar juntas" y que la transición hacia modelos más sostenibles "debe hacerse con el sector primario, escuchándolo y acompañándolo".

La alcaldesa ha reivindicado también el papel de las entidades locales como "las administraciones más cercanas a los ciudadanos" y ha abogado por "una Agenda 2030 que escuche más al territorio", capaz de traducir los grandes objetivos internacionales en soluciones reales para los municipios.

"Luchar contra la despoblación también es sostenibilidad. Facilitar vivienda a nuestros jóvenes también es sostenibilidad. Apoyar a nuestras empresas y crear empleo también es sostenibilidad", ha afirmado. Para concluir, Orduna ha apostado por "una sostenibilidad que tenga los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro" porque "proteger el planeta y proteger a las personas no son objetivos enfrentados, son dos partes de una misma responsabilidad".

PROGRAMA

Además de las mesas redondas y paneles de experiencias, los asistentes a la asamblea realizarán tanto hoy como mañana visitas a la ciudad de Huesca. Entre ellos, al parque San Martín, al Coso peatonalizado, a la Catedral y a San Pedro El Viejo, al Centro de Arte y Naturaleza.

El programa de esta primera jornada incluye una mesa sobre la coherencia de las políticas locales en la dimensión multinivel, otra sobre la implicación de la juventud en las políticas locales de la Agenda 2030 y un panel dedicado a los Informes Voluntarios Locales, con la participación de Alhaurín de la Torre, Rafelbunyol y Alcobendas.

Este jueves, los debates se centrarán en la innovación como motor de transformación y en la comunicación como elemento de impacto, con experiencias de municipios como Esplugues de Llobregat, Riba-roja de Túria, Torrevieja, Periana y la Diputación de Soria. A mediodía se celebrará la sesión plenaria de la VI Asamblea de la Red.

Durante el acto se ha guardado un minuto de silencio como condolencia por las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).

La Asamblea estuvo precedida el martes por la tarde por una recepción institucional en el Ayuntamiento de Huesca a los representantes de las entidades locales participantes, seguida de una velada en el Salón Tanto Monta del antiguo Palacio Episcopal, en el entorno de la Catedral y el Museo Diocesano.