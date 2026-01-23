Villagrasa (CHA) hace un llamamiento a la ilusión para votar "a favor de Aragón"

La candidata de CHA por el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, en la pegada de carteles en Huesca. - CHA.

HUESCA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de CHA por el Alto Aragón en las elecciones autonómicas del 8F, Verónica Villagrasa, ha hecho este viernes, el primer día de campaña, un llamamiento a la ilusión para votar "a favor de Aragón". Ha participado en el tradicional acto de pegada de carteles en la plaza Zaragoza de la capital oscense.

Villagrasa ha expuesto: "En esta campaña Chunta Aragonesista se presenta ante la sociedad aragonesa con la fuerza que nos da nuestra coherencia, nuestra transparencia y honestidad y como garantes de la defensa de Aragón".

"Coherencia, ya que durante más de 40 años hemos mantenido los mismos valores y prioridades, sin bandazos ni cambios oportunistas; Transparencia y honestidad porque Chunta Aragonesista puede decir con hechos que, en toda su historia, no ha estado implicada en ningún caso de corrupción, y eso no es marketing, es un dato que nos diferencia; y en tercer lugar, y por encima de todo, la defensa de Aragón como eje central de nuestra acción política", ha explicado la candidata de Chunta Aragonesista por el Alto Aragón.

Villagrasa ha aprovechado para explicar que el lema de CHA, 'A favor de Aragón', "define qué es Chunta Aragonesista y cómo hemos actuado siempre", de suerte que "no es una frase nueva ni una ocurrencia de campaña", sino que "describe una forma de hacer política que este partido ha mantenido durante más de 40 años".

"Las altoaragonesas y altoaragoneses saben que trabajamos de manera constante en defensa del territorio, de los servicios públicos, del equilibrio territorial y de los intereses de Aragón por encima de cualquier lógica estatal o ajena a los intereses del pueblo aragonés, nuestra absoluta prioridad".

"Nos presentamos con una candidatura que representa renovación y futuro, pero la fuerza real del proyecto viene de la trayectoria colectiva de CHA, a favor de Aragón, y con esta fuerza vamos a recorrer durante estas dos semanas las comarcas altoaragonesas", ha concluido Villagrasa.