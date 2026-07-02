Villanúa suspende la 2KV Collarada por la situación de alerta por riesgo de incendios en Aragón

La emblemática carrera de montaña de Villanúa, una de las pruebas más singulares del calendario nacional de carreras por montaña, se ha suspendido por la Alerta Naranja de Peligro de Incendios Forestales - AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

VILLANÚA (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villanúa (Huesca) ha decidido suspender la celebración de la 2KV Collarada, prevista para este domingo, ante el escenario de incertidumbre generado por la situación de alerta decretada por el Gobierno de Aragón debido a las altas temperaturas y al elevado riesgo de incendios forestales que afecta a toda la comunidad autónoma.

La decisión, adoptada por la organización en reunión de urgencia celebrada en la tarde de este jueves, responde a un ejercicio de "responsabilidad y prudencia en un momento especialmente delicado2, en el que Aragón está sufriendo graves incendios en diferentes puntos de su territorio, ha indicado el Ayuntamiento de Villanúa.

Aunque el término municipal de Villanúa se encuentra en Nivel de Alerta Naranja de Peligro de Incendios Forestales (NAPIF), la imposibilidad de prever si esta situación se mantendrá o evolucionará a Nivel Rojo en las próximas horas "hace inviable" garantizar la adecuada planificación de un evento que reúne a cientos de corredores en pleno macizo de Collarada, un espacio natural de extraordinario valor y especialmente sensible.

La organización ha analizado la situación junto a técnicos y especialistas en la gestión del riesgo de incendios forestales y ha considerado que la suspensión es la única decisión "compatible" con la seguridad de los participantes, la "protección" del entorno natural y el "cumplimiento" de la normativa vigente, que impide la celebración de pruebas deportivas en terreno forestal cuando se declara el Nivel de Alerta Rojo.

"La 2KV Collarada solo tiene sentido gracias a la montaña que la hace posible. Por encima de cualquier competición está la obligación de proteger ese entorno y de actuar con la máxima responsabilidad", señalan desde la organización, que confía en que corredores, voluntarios y colaboradores comprendan una decisión tan difícil como necesaria.

Desde el Ayuntamiento de Villanúa han lamentado profundamente las molestias que esta suspensión pueda ocasionar. La organización es plenamente consciente del esfuerzo, la preparación y la ilusión que cada participante deposita en una prueba de estas características, una de las más importantes y exigentes del calendario nacional de carreras por montaña, ya que se trata del único doble kilómetro vertical que se disputa en nuestro país.

Sin embargo, las circunstancias excepcionales que atraviesa Aragón obligan a priorizar la seguridad de las personas y la conservación del medio natural por encima de cualquier otro interés, han concluido.