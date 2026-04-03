Villanueva de Sijena acogerá la III Feria de Caza y Pesca con más de 35 expositores y una programación gratuita

El pasado lunes 30 de marzo se ha presentado en rueda de prensa en el salón de actos comarcal la tercera edición de este certamen que se celebrará en el pabellón municipal de la localidad monegrina - CONSEJO COMARCAL LOS MONEGROS

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

El municipio monegrino de Villanueva de Sijena celebrará los próximos 11 y 12 de abril la tercera edición de su Feria de Caza y Pesca, un certamen que se consolida en el calendario ferial del territorio con entrada gratuita y una amplia programación dirigida a todos los públicos.

En la presentación del evento han participado el alcalde de la localidad, José Jaime Castellón; el presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Loscertales; y el concejal de Medio Ambiente y presidente de la Sociedad de Cazadores local, Borja Huerva.

Durante el acto, los responsables han coincidido en destacar el crecimiento progresivo de la feria, que en tan solo tres ediciones se ha convertido en una cita de referencia para el sector cinegético y, como novedad este año, también para el ámbito de la pesca.

UN IMPULSO PARA EL TURISMO Y LA ECONOMÍA LOCAL

El alcalde, José Jaime Castellón, ha subrayado que el certamen nace con un doble objetivo: dinamizar la economía local y potenciar el atractivo turístico del municipio y su entorno. "La feria busca fomentar el turismo, apoyar al pequeño comercio y generar actividad económica en la zona", ha señalado, al tiempo que ha avanzado la previsión de superar la cifra de visitantes registrada en ediciones anteriores.

En esta línea, Pedro Loscertales ha elogiado el trabajo conjunto de instituciones, asociaciones y tejido local que ha permitido consolidar el evento. Además, ha destacado la incorporación de la pesca como uno de los ejes del certamen, lo que amplía su alcance y permite atraer a un público más diverso.

"El crecimiento de esta feria demuestra que la caza y la pesca siguen siendo actividades profundamente ligadas al medio rural y que contribuyen a la dinamización económica de nuestros pueblos", ha afirmado el presidente comarcal.

Por su parte, Borja Huerva ha detallado que la feria contará con alrededor de 35 expositores procedentes de distintos puntos de España, así como con la participación de 22 rehalas de perros en la zona exterior del recinto.

Los visitantes podrán encontrar una variada oferta de productos y servicios relacionados con la caza y la pesca, desde cuchillería y equipamiento técnico hasta ropa especializada, artículos artesanales y productos gastronómicos.

Además, el recinto ferial contará con espacios permanentes como zona de restauración con food trucks, simulador de caza, tiro con arco y una exposición de animales naturalizados impulsada por el Gobierno de Aragón.

PROGRAMA DEPORTIVO, EXHIBICIONES Y ACTIVIDADES INFANTILES

La programación combina propuestas consolidadas con novedades orientadas a ampliar el atractivo del evento. Entre las actividades destacadas figuran el II Campeonato autonómico de perros de rastro, el recorrido de caza o la tirada al plato en foso.

Como novedad, esta edición incluirá una exhibición de trial 4x4, así como un refuerzo de las actividades dirigidas al público infantil, con talleres de dibujo sobre el medio ambiente que se desarrollarán durante todo el fin de semana.

El sábado 11 de abril tendrá lugar el acto oficial de inauguración a las 11.00 horas, seguido de una visita a los expositores, mientras que el domingo se celebrarán las competiciones finales y el tradicional sorteo de cestas con productos de caza y de la zona.

Como antesala a la feria, el viernes 10 de abril se celebrará un curso de capacitación y reciclaje para juez autonómico de perros de rastro, organizado por la Federación Aragonesa de Caza en la Casa Natal de Miguel Servet, uno de los espacios emblemáticos del municipio.

Precisamente, desde la organización se anima a los visitantes a aprovechar el fin de semana para descubrir el patrimonio cultural de la localidad, con enclaves como el Museo Casa Natal de Miguel Servet o el Real Monasterio de Santa María de Sijena, uno de los principales referentes históricos y artísticos de Aragón.

UN EVENTO EN CRECIMIENTO

La feria, organizada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y la Sociedad Deportiva local, cuenta con la colaboración de la Comarca de Los Monegros, el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Caza y cerca de cuarenta patrocinadores.

Con un horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas el sábado, y de 9.00 a 14.00 horas el domingo, el evento se presenta como una propuesta que combina tradición, naturaleza, ocio y patrimonio.

Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a participar en esta cita, que continúa creciendo y consolidándose como un referente en el territorio monegrino, poniendo en valor las actividades ligadas al medio natural y su papel en la vida rural.