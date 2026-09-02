El Vive Latino encara su quinta edición con los abonos prácticamente agotados y un aforo de 45.000 personas

Chueca destaca la consolidación del festival como una de las grandes citas musicales de Europa mientras los promotores ultiman el montaje en la zona Expo, que quedará listo este miércoles, 2 de agosto - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El recinto del Vive Latino en la zona Expo de Zaragoza ultima este miércoles, 2 de septiembre, los preparativos para acoger, a partir del próximo viernes, la quinta edición del festival, que prevé reunir a unas 45.000 personas y que afronta sus últimas horas de montaje con los abonos prácticamente agotados y con artistas "prácticamente cerrados" para 2027. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado las instalaciones junto a la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y representantes de la organización.

El promotor y director de Vive Latino España, Nacho Royo, ha explicado durante la visita que alrededor de 1.500 a 1.800 personas llegarán a trabajar en las diferentes jornadas vinculadas al montaje y preparación del festival. Los trabajos se encuentran ya en su fase final, centrados especialmente en la parte técnica, y está previsto que este miércoles quede prácticamente terminado el montaje para que el jueves se realicen las inspecciones y comiencen por la tarde las pruebas de sonido.

Royo ha confirmado además que la respuesta del público está siendo especialmente positiva y que el festival se encuentra "prácticamente agotado". La organización espera alcanzar el aforo máximo previsto, situado en 45.000 asistentes, una cifra que considera importante para garantizar una experiencia cómoda y el acceso adecuado a los diferentes servicios del recinto.

La edición de este año mantiene la apuesta por la música iberoamericana y reúne a artistas nacionales y latinoamericanos. El promotor ha destacado que una parte importante del atractivo del festival reside precisamente en descubrir propuestas y bandas latinoamericanas que todavía no cuentan con la misma popularidad en España, junto a artistas nacionales de primer nivel.

Uno de los objetivos ha sido además reforzar la experiencia del público. Royo ha señalado que se han ampliado y mejorado servicios como los baños, la gastronomía, la hostelería y los accesos, al tiempo que se han actualizado los equipos técnicos de sonido, iluminación y vídeo. "El festival se basa no solo en los artistas, sino también en la experiencia", ha defendido.

La organización afronta así una quinta edición que llega después de cuatro años de crecimiento y consolidación en Zaragoza. Royo ha avanzado también que ya se está trabajando en futuras ediciones y que existen artistas prácticamente cerrados para el próximo año, con la intención de que el festival continúe creciendo especialmente en cuanto a la popularidad de sus propuestas.

UN FESTIVAL CONSOLIDADO Y CON IMPACTO TURÍSTICO

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha puesto el acento en la capacidad del Vive Latino para proyectar la imagen cultural de Aragón y atraer visitantes desde otros territorios y países. A su juicio, el festival representa un ejemplo de colaboración público-privada y de la capacidad de la Comunidad para acoger grandes acontecimientos culturales.

Vaquero ha recordado que la cita ha atraído durante sus cinco ediciones a más de 150.000 personas procedentes de más de 40 países, y ha defendido que su impacto va más allá de la música al combinar cultura y turismo. En este sentido, ha señalado que el evento permite que quienes llegan a Zaragoza para asistir al festival conozcan también la ciudad y puedan convertirse en futuros visitantes.

La responsable autonómica ha situado asimismo el Vive Latino dentro de la estrategia del Gobierno de Aragón para reforzar la actividad cultural en el territorio, junto a iniciativas como Aragón, Tierra de Cultura y Aragón Conecta Cultura. Ha considerado que la consolidación del festival demuestra la importancia de contar con propuestas capaces de proyectar Aragón fuera de sus fronteras.

En el ámbito económico, Vaquero ha cifrado en alrededor de 25 millones de euros el impacto de la pasada edición, una cantidad que, según ha señalado, podría incrementarse este año si se confirma una asistencia superior. El festival genera actividad en sectores como el alojamiento, la restauración, el comercio y otros servicios vinculados a la llegada de visitantes.

Desde el Gobierno de Aragón se ha insistido así en la necesidad de mantener la colaboración entre las administraciones y los promotores privados para favorecer la llegada de grandes acontecimientos. Vaquero ha considerado que el Vive Latino contribuye a reforzar la posición de Zaragoza y Aragón como espacios capaces de acoger propuestas culturales de dimensión internacional.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha incidido por su parte en que el Vive Latino llega este año a su quinta edición convertido en "el festival latino más importante de Europa" y ha agradecido a sus promotores la apuesta mantenida por la ciudad desde su primera edición.

Chueca ha destacado especialmente la evolución del público y ha apuntado que este año el festival presenta un perfil más joven, algo que ha relacionado con el cartel elegido por la organización. A su juicio, esa renovación puede contribuir también a explicar la elevada demanda de entradas y a consolidar el futuro de la cita.

ZARAGOZA SE PREPARA PARA RECIBIR A 45.000 ASISTENTES

La alcaldesa ha señalado que uno de los principales retos para el festival era alcanzar el aforo máximo de 45.000 personas, con el objetivo de garantizar su continuidad durante los próximos años. La previsión de asistencia, unida a los datos de venta de abonos, apunta a que la organización está cerca de cumplir ese objetivo.

El Ayuntamiento ha activado además los dispositivos necesarios para preparar la ciudad ante la llegada de miles de personas. Chueca ha explicado que durante el fin de semana se reforzarán los servicios de movilidad, limpieza y atención pública, con el objetivo de que el festival pueda desarrollarse manteniendo la normalidad en el conjunto de Zaragoza.

La ciudad afrontará además el evento con una elevada ocupación hotelera. Según los datos facilitados por la alcaldesa, los hoteles de Zaragoza registran ya más de un 80 por ciento de ocupación, en un contexto en el que el festival vuelve a situarse como uno de los principales acontecimientos de inicio de septiembre.

Chueca ha pedido asimismo a los asistentes que extremen las precauciones ante las altas temperaturas previstas para este fin de semana. La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento permanece pendiente de la evolución meteorológica y ha reclamado a zaragozanos y visitantes que acudan al festival con especial cautela para evitar problemas derivados del calor.

La organización ha puesto el foco en la comodidad dentro del recinto. Royo ha recomendado a los asistentes que planifiquen con antelación los conciertos que quieren disfrutar, ya que la dimensión del festival y la distribución de los escenarios hacen imposible ver todas las actuaciones. Ha aconsejado acudir con tiempo al escenario correspondiente para evitar desplazamientos y encontrar un buen lugar.

Con el montaje entrando en su recta final, el Vive Latino encara así su quinta edición con el objetivo de superar el registro de asistencia del año anterior y consolidar su posición dentro del calendario musical de Zaragoza. La cita volverá a convertir durante este fin de semana el entorno de la Expo en punto de encuentro para seguidores de la música latinoamericana llegados tanto de España como de otros países.