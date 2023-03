VOX en Aragón apuesta por desarrollar un modelo común de Atención Temprana en toda España

ZARAGOZA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de VOX en las Cortes de Aragón ha registrado este jueves una proposición no de ley en la que plantea desarrollar un modelo común de Atención Temprana en toda España.

El objetivo es garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a los derechos que la ley les reconoce, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

Mientras no exista una regulación en materia de Atención Temprana a nivel nacional, VOX propone implementar con urgencia varias medidas a nivel autonómico.

Así, ampliar la garantía del servicio de Atención Temprana a los niños mayores de seis años; realizar un análisis de los recursos disponibles y de las necesidades a cubrir para garantizar un servicio de atención temprana de calidad en las tres provincias aragonesas y diseñar un protocolo de detección precoz y apoyo a las familias con miembros necesitados de Atención Temprana.

ATENCIÓN TEMPRANA

Se denomina Atención Temprana al conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil, a la familia y al entorno, para dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.

Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar. La figura de la Atención Temprana resulta imprescindible en el ámbito de la educación especial e incluye la atención a las necesidades de la familia y su entorno, han manifestado.

La Atención Temprana en España tiene 17 modelos dispares configurados por las leyes, decretos, órdenes y demás normativa vigente en cada Comunidad Autónoma.

"Como habitualmente sucede en el sistema autonómico, la principal consecuencia de esta realidad normativa y organizativa es la de un desigual acceso de los españoles a la AT por razón de la región en que habitan, lo que, en la práctica, se traduce en que muchos niños con necesidades especiales y sus familias no gozan del acceso a la AT en sus primeros años de vida".

A tenor de lo anterior "se hace necesario un sistema que regule y arbitre las relaciones entre Sanidad, Servicios Sociales y Educación y crear un marco legislativo de carácter estatal y autonómico que establezca la coordinación y la actuación conjunta en favor de la gratuidad y universalización de los centros de Atención Temprana en todo el territorio nacional".

LIMITACIÓN DE EDAD

"Añadido al problema de la desigualdad territorial, o falta de un modelo común de Atención Temprana, existe otro, el de la limitación de la edad de los beneficiarios de este servicio".

En las legislaciones vigentes en España, "a los seis años, los menores dejan de poder disfrutar de la AT y se les remite a la educación obligatoria, que en la mayor parte de los casos no es capaz de brindar el apoyo extra que necesitan en materia fisioterapéutica y de logopedia".

"Todas aquellas familias que no puedan hacer frente al sobrecoste de esta atención verán reducidas las posibilidades de sus hijos de una forma inexorable", han alertado desde VOX.

De hecho, el informe de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, refiere, respecto de la red de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, el propósito de que proporcionen la prestación en toda España, sin distinción de edades o población a proteger, han concluido.