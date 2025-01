VOX en Binéfar rechaza la recogida de basuras puerta a puerta por ser "un instrumento de control social"

BINÉFAR (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha rechazado este jueves la recogida de basura puerta a puerta en Binéfar (Huesca) por ser "un instrumento de control social".

"No es más que una demencia 'woke', un intento de control social absolutamente estalinista, absolutamente loco". "Hay que tener una oposición frontal a estas políticas que sólo buscan controlarnos y hacernos cada día menos libres", ha señalado.

Nolasco se ha desplazado hasta Binéfar, en la comarca altoaragonesa de La Litera, acompañado de los diputados autonómicos por Huesca David Arranz y Fermín Civiac y también de la concejal de VOX en Binéfar, Beatriz Oliván.

"Lo que va a pasar no tiene nombre", ha asegurado Nolasco, quien ha explicado que el nuevo sistema de recogida de basuras "consiste en lo siguiente, en lugar de tirar la basura como se ha hecho siempre, se va a obligar a los ciudadanos a tener tres contenedores de basura o tres cubos de basura en cada piso".

Además, Nolasco se ha referido a otros inconvenientes del nuevo sistema que se plantea: "que pasan por tu puerta, pero si no quieres que la basura esté colgada en tu puerta durante horas y horas, o durante días y días, pues tienes que bajarla, por ejemplo, a las 12.00 horas del jueves, que es cuando pasan a recoger la orgánica, por ejemplo".

MULTAS

"Además, lo más grave y lo que demuestra que hay un control social detrás de todo esto es lo siguiente. Y es que cada uno de los cubos va a tener un chip. Un chip que determina quién es el dueño de esos cubos".

"Y esto es gravísimo. Porque entonces se va a poder multar a las personas si no reciclan correctamente como quiere, ya digo, este régimen totalmente comunista, totalmente 'woke', porque ya vivimos en esa distopía absoluta".

"Puede haber multas y, es más, pueden saber qué es lo que comes, pueden saber qué basura generas, todo, lo quieren saber todo. Y que no nos cuenten milongas, que no nos cuenten cuentos, simplemente, es un experimento social".

"Quieren controlar qué es lo que la gente consume, buscando y vigilando qué es lo que tiran, poder multar también si no reciclas", ha advertido Nolasco.

"Es un control delirante y sólo VOX se opone frontalmente. Hay otros partidos que lo promueven, por ejemplo, esto ya se hizo en el País Vasco, promovido por Bildu, y en Cataluña por el PSC y otros partidos de la izquierda, con el silencio cómplice de otros partidos, que no han tenido la valentía de negarse a este experimento absolutamente distópico".

Nolasco también ha criticado el nuevo sistema por "insalubre", pero también porque es más caro y porque puede generar muchas multas. "Ya estamos hartos de que nos multen, pues encima pueden multarte ahora ya hasta por la basura que generas".

El portavoz de VOX también ha denunciado que con esta imposición se genera también un turismo de basura, "que la gente va a echar la basura a otros sitios, pues porque no quiere estos líos".

"No estamos en contra de reciclar, no hemos dicho eso, pero es una locura que tengas que reciclar por narices y que tenga que ser, pues que los jueves pasan a por los plásticos, por lo orgánico pasan el viernes y tiene que ser a las 11.00 horas ¿Y qué pasa si yo pues genero más basura de este tipo un viernes? Pues que igual estoy hasta el martes con la basura en la puerta de mi casa".

Nolasco ha calificado el nuevo sistema de "auténtica guarrada y una locura" y ha reiterado que se trata "de un experimento de control, como se hace y como se está haciendo por parte de este mundo 'woke".